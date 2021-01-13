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Эксперт оценил возможность удаления Telegram из AppStore
Эксперт оценил возможность удаления Telegram из AppStore
Юридических причин, по которым магазин приложений Apple может удалить мессенджер Telegram, нет, мессенджер не нарушает правил, прописанных в договоре между... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T13:57
2021-01-13T13:57
telegram (приложение)
дональд трамп
денис кусков
apple
сша
twitter
технологии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Юридических причин, по которым магазин приложений Apple может удалить мессенджер Telegram, нет, мессенджер не нарушает правил, прописанных в договоре между этими компаниями, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Ранее в сети появились сообщения, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве."Мне кажется, что это все должно решаться на судебном уровне - это коммерческие отношения между компаниями, должны быть причины, по которым AppStore сможет удалить Telegram. На сегодняшний день юридических аспектов для этого нет", - сказал Кусков.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.Эксперт считает, что массовый переход сторонников Трампа в мессенджер не является весомой причиной. "Эти вопросы в любом случае будут решаться не так просто, и если что-то случится, то они придут к юрисдикции, в которой будут определены позиции, имеет ли AppStore право удалять мессенджер или не имеет такого права, так как правил, которые прописаны в договоре между этими компаниями, Telegram не нарушает", - отметил Кусков."Telegram - это многомиллионная структура, по большому счету заметная на рынке, и я не могу дать гарантии, что AppStore не будет с этим считаться и не удалит", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210113/telegram-1592858683.html
https://ria.ru/20210112/messendzhery-1592715064.html
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telegram (приложение), дональд трамп, денис кусков, apple, сша, twitter, технологии

Эксперт оценил возможность удаления Telegram из AppStore

13:57 13.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Юридических причин, по которым магазин приложений Apple может удалить мессенджер Telegram, нет, мессенджер не нарушает правил, прописанных в договоре между этими компаниями, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее в сети появились сообщения, что компания Apple может в ближайшее время удалить приложение Telegram из своего магазина приложений. Пользователям распространяется инструкция, как сохранить мессенджер на устройстве.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13:50
У Apple нет формальных поводов блокировать Telegram, считает эксперт
"Мне кажется, что это все должно решаться на судебном уровне - это коммерческие отношения между компаниями, должны быть причины, по которым AppStore сможет удалить Telegram. На сегодняшний день юридических аспектов для этого нет", - сказал Кусков.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.
Эксперт считает, что массовый переход сторонников Трампа в мессенджер не является весомой причиной. "Эти вопросы в любом случае будут решаться не так просто, и если что-то случится, то они придут к юрисдикции, в которой будут определены позиции, имеет ли AppStore право удалять мессенджер или не имеет такого права, так как правил, которые прописаны в договоре между этими компаниями, Telegram не нарушает", - отметил Кусков.
"Telegram - это многомиллионная структура, по большому счету заметная на рынке, и я не могу дать гарантии, что AppStore не будет с этим считаться и не удалит", - резюмировал эксперт.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Telegram (приложение)Дональд ТрампДенис КусковAppleСШАTwitterТехнологии
 
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