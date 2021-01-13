Общественники призвали урегулировать передачу аккаунтов должностных лиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил законодательно закрепить и урегулировать процесс передачи официальных аккаунтов должностных выборных лиц в социальных сетях.
Соответствующее письмо Петров направил главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Текст имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Необходимо законодательно закрепить и урегулировать процесс передачи официальных аккаунтов должностных выборных лиц во избежание конфликтных ситуаций, которые могут возникать в период вступления или сложения официальных полномочий лица, замещающего соответствующую должность", - говорится в письме.
По мнению Петрова, следует также оценить необходимость разработки пакета федеральных законов о регулировании деятельности иностранных социальных сетей в России, которые должны создать невозможность внесудебного и неправового отчуждения личных и иных аккаунтов у отечественных пользователей, в том числе органов государственной власти, должностных лиц и общественных деятелей.
Петров пояснил, что его предложение связано с беспрецедентными событиями в США, связанных с передачей власти от действующего президента Дональда Трампа избранному президенту Джозефу Байдену.
Ранее Twitter заморозил учетную запись действующего президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что президентские выборы в стране были фальсифицированы.