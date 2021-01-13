https://ria.ru/20210113/pitomtsy-1592734241.html

Шпицы и макаки: самые милые питомцы российских знаменитостей

Шпицы и макаки: самые милые питомцы российских знаменитостей

Почти все знаменитости живут в перегруженном рабочем графике, но они находят время на своих четвероногих друзей. Звезды, которые предпочитают собак, любят кошек РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T21:14

2021-01-13T21:14

2021-01-13T21:14

коронавирус в россии

глюкоза (наталья ионова)

бари алибасов

ляйсан утяшева

анастасия волочкова

николай басков

шоубиз

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Почти все знаменитости живут в перегруженном рабочем графике, но они находят время на своих четвероногих друзей. Звезды, которые предпочитают собак, любят кошек или выбирают экзотику, – в подборке РИА Новости. Николай БасковЛетом прошлого года Народный артист России стал хозяином очаровательной кошки породы шотландская вислоухая. Котенка певец назвал элегантным именем Шанель. Позже в интервью он ни раз признавался в том, что с "кошкой у него абсолютно бескорыстная любовь". Он также заявил: его не расстраивает, что видео с Шанель в Instagram иногда набирают больше лайков и просмотров, чем посты с ним. Анжелика Варум и Леонид АгутинЭта пара также выбирает кошек. В доме артистов живет сразу два зверька с забавными кличками – Ося и Нюся. Анжелика Варум часто публикует в соцсети милые фотографии с ними и супругом. Анастасия ВолочковаУ известной танцовщицы живет огромный пушистый кот Лакки породы британская шиншилла. Волочкова ласково называет его "Мой балетный котик" и часто публикует снимки питомца в Instagram. Надо сказать, что он живет как настоящий король: в роскошном особняке артистки среди колонн, мраморных лестниц и хрустальных люстр. Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова)Вот уже несколько лет певицу и ее близких охраняет верный и послушный пес породы акита-ину по кличке Муфтик. В соцсети поп-звезда однажды написала, что еще не встречала собаки "спокойнее и мудрее". Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, Глюкоза часто размещала в Instagram снимки с Муфтиком. Вместе они гуляли по территории загородного дома, участвовали в челленджах и даже занимались спортом. Ляйсан УтяшеваРоссийская телеведущая и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике в августе сообщила о "пополнении" в ее семье. Утяшева, которая вместе с мужем Павлом Волей следит за двумя рыжими шпицами по кличке Нямка и Элька, рассказала, что они взяли еще одну собаку — двухлетнюю Шани той же породы.По словам телеведущей, четвероногие члены семьи, встретили Шани, "как родную". "Теперь у нас три пушистых антистрессика", — рассказала тогда она. Бари АлибасовПродюсер уверен, "обезьяна — друг человека". В доме Бари Алибасова живет яванская макака Маша, к которой он относится как к человеку. Причем настолько, что в декабре PR-директор продюсера в комментарии РИА Новости подтвердил информацию о том, что Алибасов намерен оставить все наследство любимой макаке.

https://ria.ru/20210104/bali-1591955109.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, глюкоза (наталья ионова), бари алибасов, ляйсан утяшева, анастасия волочкова, николай басков, знаменитости, звезды