https://ria.ru/20201215/alibasov-1589354528.html

Алибасов оставит наследство любимой обезьяне

Алибасов оставит наследство любимой обезьяне

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости подтвердил информацию о том, что продюсер намерен оставить все наследство любимой макаке... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:24

2020-12-15T18:24

2020-12-15T19:25

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бари алибасов

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости подтвердил информацию о том, что продюсер намерен оставить все наследство любимой макаке Маше.Он рассказал, что из-за событий последнего времени Бари Каримович "разочаровался во всех близких людях, в браке, в разводе, в отношениях с сыном, и поэтому он принял такое решение".Он также подтвердил информацию о том, что любимая обезьяна артиста была причастна к передозировке лекарствами, из-за которой Алибасов попал в больницу."Но отношения у них прекрасные, они постоянно общаются и играются", — сообщил представитель Алибасова.Вадим Горжанкин объяснил: произошло это из-за того, что обезьяна любит рыться в "таблетнице". В результате все лекарства в ящиках оказались перепутаны, и Бари Каримович выпил не ту дозу, которую прописали ему ранее врачи.Сейчас, по словам представителя продюсера, Алибасов чувствует себя нормально, хоть и не очень бодро: сказалась передозировка лекарствами.Кроме того, отметил Горжанкин, его удручают предстоящий развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной и обвинения в "мошенничестве", которые звучат в адрес Алибасова.По его словам, Бари Каримович даже хотел подать в суд за клевету, но потом решил этого не делать.Представитель продюсера напомнил, что судебное заседание назначено на 24 декабря. По его словам, развести Алибасова и Федосееву-Шукшину могут "очень быстро", поскольку "никакое имущество они не делят".

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/alibasov-1587505787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов, знаменитости, наследство, звезды