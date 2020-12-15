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Алибасов оставит наследство любимой обезьяне
Алибасов оставит наследство любимой обезьяне
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости подтвердил информацию о том, что продюсер намерен оставить все наследство любимой макаке... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:24
2020-12-15T18:24
2020-12-15T19:25
шоубиз
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости подтвердил информацию о том, что продюсер намерен оставить все наследство любимой макаке Маше.Он рассказал, что из-за событий последнего времени Бари Каримович "разочаровался во всех близких людях, в браке, в разводе, в отношениях с сыном, и поэтому он принял такое решение".Он также подтвердил информацию о том, что любимая обезьяна артиста была причастна к передозировке лекарствами, из-за которой Алибасов попал в больницу."Но отношения у них прекрасные, они постоянно общаются и играются", — сообщил представитель Алибасова.Вадим Горжанкин объяснил: произошло это из-за того, что обезьяна любит рыться в "таблетнице". В результате все лекарства в ящиках оказались перепутаны, и Бари Каримович выпил не ту дозу, которую прописали ему ранее врачи.Сейчас, по словам представителя продюсера, Алибасов чувствует себя нормально, хоть и не очень бодро: сказалась передозировка лекарствами.Кроме того, отметил Горжанкин, его удручают предстоящий развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной и обвинения в "мошенничестве", которые звучат в адрес Алибасова.По его словам, Бари Каримович даже хотел подать в суд за клевету, но потом решил этого не делать.Представитель продюсера напомнил, что судебное заседание назначено на 24 декабря. По его словам, развести Алибасова и Федосееву-Шукшину могут "очень быстро", поскольку "никакое имущество они не делят".
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бари алибасов, знаменитости, наследство, звезды
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости подтвердил информацию о том, что продюсер намерен оставить
все наследство любимой макаке Маше.
Он рассказал, что из-за событий последнего времени Бари Каримович "разочаровался во всех близких людях, в браке, в разводе, в отношениях с сыном, и поэтому он принял такое решение".
"В некотором роде, с его стороны это месть", — отметил Горжанкин.
Он также подтвердил информацию о том, что любимая обезьяна артиста была причастна к передозировке лекарствами, из-за которой Алибасов попал в больницу.
"Но отношения у них прекрасные, они постоянно общаются и играются", — сообщил представитель Алибасова.
Вадим Горжанкин объяснил: произошло это из-за того, что обезьяна любит рыться в "таблетнице". В результате все лекарства в ящиках оказались перепутаны, и Бари Каримович выпил не ту дозу, которую прописали ему ранее врачи.
Сейчас, по словам представителя продюсера, Алибасов чувствует себя нормально, хоть и не очень бодро: сказалась передозировка лекарствами.
Кроме того, отметил Горжанкин, его удручают предстоящий развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной и обвинения в "мошенничестве", которые звучат в адрес Алибасова.
"Ему это очень не нравится. Он утверждает, что никогда ничего ни у кого не забирал", — говорит Горжанкин.
По его словам, Бари Каримович даже хотел подать в суд за клевету, но потом решил этого не делать.
Представитель продюсера напомнил, что судебное заседание назначено на 24 декабря. По его словам, развести Алибасова и Федосееву-Шукшину могут "очень быстро", поскольку "никакое имущество они не делят".