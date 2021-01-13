https://ria.ru/20210113/nagrady-1592878465.html
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:24
2021-01-13T15:24
2021-01-13T15:24
нагорный карабах
нтв (телеканал)
сергей шойгу
сирия
калининград
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати."Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами... Вооруженные силы, руководство министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитания в Вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений - там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное - честная и правдивая информация", - сказал глава Минобороны.Он также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны."И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая помогает во многом обществу российскому, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки", - отметил министр.Шойгу пожелал журналистам продолжать работу "с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом"."Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи", - подчеркнул министр.Он вручил Орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и другие.Нагрудный знак "Заслуженный журналист Российской Федерации" вручён военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу.Медалей "За укрепление боевого содружества" удостоены продюсеры телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканал "Звезда" Алексей Харьков получил медаль "Памяти Героев Отечества".По данным военного ведомства, в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тысяч материалов о Вооруженных силах РФ, в том числе почти 59 тысяч телесюжетов. Журналисты работали на 10 тысячах мероприятий Минобороны, в том числе в пресс-турах, организованных министерством на крупнейшие учения и в Сирию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нагорный карабах, нтв (телеканал), сергей шойгу, сирия, калининград
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати.
"Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами... Вооруженные силы, руководство министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда
до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитания в Вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений - там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное - честная и правдивая информация", - сказал глава Минобороны.
Он также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны.
"И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая помогает во многом обществу российскому, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах
. Безусловно, до этого была Сирия
и многие другие точки и уголки", - отметил министр.
Шойгу пожелал журналистам продолжать работу "с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом".
"Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи", - подчеркнул министр.
Он вручил Орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.
Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и другие.
Нагрудный знак "Заслуженный журналист Российской Федерации" вручён военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу.
Медалей "За укрепление боевого содружества" удостоены продюсеры телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканал "Звезда" Алексей Харьков получил медаль "Памяти Героев Отечества".
По данным военного ведомства, в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тысяч материалов о Вооруженных силах РФ, в том числе почти 59 тысяч телесюжетов. Журналисты работали на 10 тысячах мероприятий Минобороны, в том числе в пресс-турах, организованных министерством на крупнейшие учения и в Сирию.