https://ria.ru/20210113/nagrady-1592878465.html

Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил

Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати. РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T15:24

2021-01-13T15:24

2021-01-13T15:24

нагорный карабах

нтв (телеканал)

сергей шойгу

сирия

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590224264_0:344:2965:2011_1920x0_80_0_0_a0d821d2e33d6cd59f7ee5b23a161d6a.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати."Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами... Вооруженные силы, руководство министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитания в Вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений - там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное - честная и правдивая информация", - сказал глава Минобороны.Он также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны."И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая помогает во многом обществу российскому, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки", - отметил министр.Шойгу пожелал журналистам продолжать работу "с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом"."Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи", - подчеркнул министр.Он вручил Орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и другие.Нагрудный знак "Заслуженный журналист Российской Федерации" вручён военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу.Медалей "За укрепление боевого содружества" удостоены продюсеры телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканал "Звезда" Алексей Харьков получил медаль "Памяти Героев Отечества".По данным военного ведомства, в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тысяч материалов о Вооруженных силах РФ, в том числе почти 59 тысяч телесюжетов. Журналисты работали на 10 тысячах мероприятий Минобороны, в том числе в пресс-турах, организованных министерством на крупнейшие учения и в Сирию.

https://ria.ru/20210113/pechat-1592557115.html

нагорный карабах

сирия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нтв (телеканал), сергей шойгу, сирия, калининград