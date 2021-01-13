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Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:24
2021-01-13T15:24
нагорный карабах
нтв (телеканал)
сергей шойгу
сирия
калининград
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати."Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами... Вооруженные силы, руководство министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитания в Вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений - там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное - честная и правдивая информация", - сказал глава Минобороны.Он также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны."И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая помогает во многом обществу российскому, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки", - отметил министр.Шойгу пожелал журналистам продолжать работу "с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом"."Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи", - подчеркнул министр.Он вручил Орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и другие.Нагрудный знак "Заслуженный журналист Российской Федерации" вручён военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу.Медалей "За укрепление боевого содружества" удостоены продюсеры телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканал "Звезда" Алексей Харьков получил медаль "Памяти Героев Отечества".По данным военного ведомства, в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тысяч материалов о Вооруженных силах РФ, в том числе почти 59 тысяч телесюжетов. Журналисты работали на 10 тысячах мероприятий Минобороны, в том числе в пресс-турах, организованных министерством на крупнейшие учения и в Сирию.
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нагорный карабах, нтв (телеканал), сергей шойгу, сирия, калининград

Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность вооруженных сил

15:24 13.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу наградил журналистов, освещающих деятельность Вооруженных сил РФ, в День российской печати.
"Сегодня День печати. Это ваш праздник, это праздник страны, праздник, который давно заслужен журналистами... Вооруженные силы, руководство министерства обороны, все наши офицеры от Калининграда до Камчатки относятся с огромным уважением к вашему труду, к вашей работе, направленной на поддержание и боевого духа, и воспитания в Вооруженных силах наших бойцов, офицеров, учебных заведений - там, где нужно хорошее, доброе слово. А самое главное - честная и правдивая информация", - сказал глава Минобороны.
Он также поблагодарил журналистов, работающих за пределами страны.
"И здесь, конечно, нам крайне важна ваша работа. Работа, которая помогает во многом обществу российскому, да и не только, видеть то, что делается на самом деле в самых дальних уголках нашей планеты, там, где мы выполняем задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, нашей страной. В последнее время это Нагорный Карабах. Безусловно, до этого была Сирия и многие другие точки и уголки", - отметил министр.
Печать газеты Правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
Вчера, 01:26
День российской печати
Шойгу пожелал журналистам продолжать работу "с той же активностью, с тем же желанием и, самое главное, с тем же талантом".
"Не могу не сказать, что мы считаем вас одним из боевых и передовых отрядов, который стоит вместе с нами плечом к плечу на многих фронтах, будь то фронты повседневной жизни, будь то наш флот, авиация, боевая работа, учебная работа, учебные заведения, воспитание нашей молодёжи", - подчеркнул министр.
Он вручил Орден Дружбы корреспонденту главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации НТВ Алексею Ивлиеву.
Медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени получили телеведущий Дмитрий Куликов, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и другие.
Нагрудный знак "Заслуженный журналист Российской Федерации" вручён военному обозревателю "Комсомольской правды" Виктору Баранцу.
Медалей "За укрепление боевого содружества" удостоены продюсеры телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Алеся Алексеева, Дмитрий Найда, Мария Новикова и генеральный продюсер телеканала "Звезда" Борис Яновский. Советник президента по информационному вещанию телеканал "Звезда" Алексей Харьков получил медаль "Памяти Героев Отечества".
По данным военного ведомства, в прошлом году в СМИ вышли свыше 140 тысяч материалов о Вооруженных силах РФ, в том числе почти 59 тысяч телесюжетов. Журналисты работали на 10 тысячах мероприятий Минобороны, в том числе в пресс-турах, организованных министерством на крупнейшие учения и в Сирию.
 
Нагорный КарабахНТВ (телеканал)Сергей ШойгуСирияКалининград
 
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