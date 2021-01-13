https://ria.ru/20210113/karabakh-1592928560.html

МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха

МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T20:02

2021-01-13T20:02

2021-01-13T21:10

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

игорь попов

обсе

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

азербайджан

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках карабахского урегулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус непризнанной НКР.Ранее Пашинян опубликовал статью "Истоки 44-дневной войны", в которой говорится, что российские предложения не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения ряда территорий Азербайджану.Как отметили в МИД, под предложениями России премьер, вероятно, подразумевал план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. В его основе было возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Кроме того, он предполагал признание за НКР прав, которые обеспечивали бы организацию полноценной жизнедеятельности ее населения, участие представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое.Он подчеркнул, что предложения в качестве конечной цели предусматривали определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в согласованные сторонами сроки под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, "выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права". При этом там говорилось, что формулировки выносимых на голосование вопросов "не будут ничем ограничиваться", а любой его результат "будет уважаться сторонами"."Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов. Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное — переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 года, когда Ереван выдвинул новые подходы", — добавил посол по особым поручениям.Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Накануне в Москве прошли переговоры, по итогам которых Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Для его реализации создадут трехстороннюю рабочую группу, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в регионе.

https://ria.ru/20210113/karabakh-1592897408.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, никол пашинян, игорь попов, обсе, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, азербайджан, армения, в мире