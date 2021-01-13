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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592928560.html
МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха
МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха
Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T20:02
2021-01-13T21:10
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
игорь попов
обсе
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
азербайджан
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках карабахского урегулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус непризнанной НКР.Ранее Пашинян опубликовал статью "Истоки 44-дневной войны", в которой говорится, что российские предложения не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения ряда территорий Азербайджану.Как отметили в МИД, под предложениями России премьер, вероятно, подразумевал план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. В его основе было возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Кроме того, он предполагал признание за НКР прав, которые обеспечивали бы организацию полноценной жизнедеятельности ее населения, участие представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое.Он подчеркнул, что предложения в качестве конечной цели предусматривали определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в согласованные сторонами сроки под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, "выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права". При этом там говорилось, что формулировки выносимых на голосование вопросов "не будут ничем ограничиваться", а любой его результат "будет уважаться сторонами"."Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов. Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное — переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 года, когда Ереван выдвинул новые подходы", — добавил посол по особым поручениям.Конфликт в КарабахеКонфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Накануне в Москве прошли переговоры, по итогам которых Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Для его реализации создадут трехстороннюю рабочую группу, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в регионе.
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592897408.html
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нагорный карабах
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россия, никол пашинян, игорь попов, обсе, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, азербайджан, армения, в мире

МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха

20:02 13.01.2021 (обновлено: 21:10 13.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках карабахского урегулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус непризнанной НКР.
Ранее Пашинян опубликовал статью "Истоки 44-дневной войны", в которой говорится, что российские предложения не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения ряда территорий Азербайджану.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Как отметили в МИД, под предложениями России премьер, вероятно, подразумевал план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. В его основе было возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Кроме того, он предполагал признание за НКР прав, которые обеспечивали бы организацию полноценной жизнедеятельности ее населения, участие представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое.

"Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности", — приводятся на сайте МИД слова Попова.

Он подчеркнул, что предложения в качестве конечной цели предусматривали определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в согласованные сторонами сроки под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, "выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права". При этом там говорилось, что формулировки выносимых на голосование вопросов "не будут ничем ограничиваться", а любой его результат "будет уважаться сторонами".
"Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов. Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное — переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 года, когда Ереван выдвинул новые подходы", — добавил посол по особым поручениям.

Конфликт в Карабахе

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Накануне в Москве прошли переговоры, по итогам которых Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Для его реализации создадут трехстороннюю рабочую группу, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в регионе.
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