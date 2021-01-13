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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210113/karabakh-1592875216.html
Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине
Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине в городе Мартакерт, заявили в среду в Следственном комитете непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T15:10
2021-01-13T15:10
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине в городе Мартакерт, заявили в среду в Следственном комитете непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Уточняется, что несчастный случай произошел во вторник."Двенадцатого января примерно в 17.50 (16.50 мск) житель Мартакерта во время проведения экскаватором земляных работ в городском квартале "Мартакерти Багер", по предварительным данным, подорвался на мине и скончался на месте, получив многочисленные ожоги", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК. Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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обсе, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине

15:10 13.01.2021
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Мартакерт в Нагорном Карабахе
Стела при въезде в Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Sputnik / Давид Галстян
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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Житель Карабаха погиб, подорвавшись на мине в городе Мартакерт, заявили в среду в Следственном комитете непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Уточняется, что несчастный случай произошел во вторник.
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"Двенадцатого января примерно в 17.50 (16.50 мск) житель Мартакерта во время проведения экскаватором земляных работ в городском квартале "Мартакерти Багер", по предварительным данным, подорвался на мине и скончался на месте, получив многочисленные ожоги", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК. Отмечается, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
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