https://ria.ru/20210113/bolnitsa-1592934848.html
В Мариинской больнице объяснили ситуацию с платным кислородным отделением
В Мариинской больнице объяснили ситуацию с платным кислородным отделением
Оборудованием для кислородной поддержки пациентов оснащены все койки Мариинской больницы, а не только коммерческие палаты, сообщила пресс-служба стационара,... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T21:07
2021-01-13T21:07
2021-01-13T21:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Оборудованием для кислородной поддержки пациентов оснащены все койки Мариинской больницы, а не только коммерческие палаты, сообщила пресс-служба стационара, комментируя появившуюся в интернете информацию об открытии платных палат для состоятельных больных с коронавирусом.В среду в некоторых сетевых СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о хозрасчетных палатах, оборудованных в Мариинской больнице, где помимо улучшенного сервиса пациентам с коронавирусом предоставляется индивидуальное оборудование для кислородной поддержки. Сообщалось, что каждая такая палата рассчитана на одного человека, а стоимость пребывания якобы составляет 10-18 тысяч рублей в сутки в зависимости от тяжести состояния больного."В настоящее время в больнице ко всем стационарным койкам (как инфекционных отделений, так и реанимаций) подведены кислородные консоли, оснащенные коннекторами и увлажнителями. Кислород, кислородные канюли и маски, запас которых достаточен, всем пациентам предоставляется бесплатно", - говорится в ответе медучреждения на запрос РИА Новости.Как отмечает стационар, ежедневно различные виды кислородной поддержки получают более 540 пациентов. Резерв аппаратов для инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также для транспортировки кислородозависимых больных по подразделениям больницы превышает 250%.При этом те пациенты, которые стремятся к максимально комфортному пребыванию в больнице, могут оплатить "хозрасчетные" палаты по официальному прейскуранту. Согласно данным на сайте Мариинской больницы, в частности, базовая стоимость койко-дня на хозрасчетной койке в отделении реанимации и интенсивной терапии составляет 7 тысяч рублей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/gospitalizatsiya-1592927688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости.
Оборудованием для кислородной поддержки пациентов оснащены все койки Мариинской больницы, а не только коммерческие палаты, сообщила пресс-служба стационара, комментируя появившуюся в интернете информацию об открытии платных палат для состоятельных больных с коронавирусом
.
В среду в некоторых сетевых СМИ и Telegram
-каналах появились сообщения о хозрасчетных палатах, оборудованных в Мариинской больнице, где помимо улучшенного сервиса пациентам с коронавирусом предоставляется индивидуальное оборудование для кислородной поддержки. Сообщалось, что каждая такая палата рассчитана на одного человека, а стоимость пребывания якобы составляет 10-18 тысяч рублей в сутки в зависимости от тяжести состояния больного.
"В настоящее время в больнице ко всем стационарным койкам (как инфекционных отделений, так и реанимаций) подведены кислородные консоли, оснащенные коннекторами и увлажнителями. Кислород, кислородные канюли и маски, запас которых достаточен, всем пациентам предоставляется бесплатно", - говорится в ответе медучреждения на запрос РИА Новости.
Как отмечает стационар, ежедневно различные виды кислородной поддержки получают более 540 пациентов. Резерв аппаратов для инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких, а также для транспортировки кислородозависимых больных по подразделениям больницы превышает 250%.
При этом те пациенты, которые стремятся к максимально комфортному пребыванию в больнице, могут оплатить "хозрасчетные" палаты по официальному прейскуранту. Согласно данным на сайте Мариинской больницы, в частности, базовая стоимость койко-дня на хозрасчетной койке в отделении реанимации и интенсивной терапии составляет 7 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.