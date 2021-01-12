https://ria.ru/20210112/telegram-1592757783.html
Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов
Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов
Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:01
2021-01-12T18:01
2021-01-12T20:08
telegram (приложение)
латинская америка
whatsapp inc.
дональд трамп
павел дуров
азия
сша
twitter
технологии
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Число пользователей Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Эти новые пользователи прибыли со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", — написал Дуров в своем блоге, отметив, что в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц".По словам Дурова, это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно в приложении регистрировалось 1,5 миллиона человек."На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому", — считает Дуров.Люди больше не хотят обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги и быть "заложниками" технологических монополий, которые думают, что "им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей", уверен он."Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем", — пообещал основатель мессенджера.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, после того как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье на фоне блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook, а также отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье Telegram загрузили около 545 тысяч раз —почти в три раза больше, чем в аналогичный период на предыдущей неделе.В январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров — Signal и Telegram — резко возросло.
https://ria.ru/20210112/telegram-1592728906.html
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латинская америка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram (приложение), латинская америка, whatsapp inc., дональд трамп, павел дуров, азия, сша, twitter, технологии, в мире
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Число пользователей Telegram
за последние 72 часа выросло на 25 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров
.
"Эти новые пользователи прибыли со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", — написал Дуров в своем блоге, отметив, что в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц".
По словам Дурова, это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно в приложении регистрировалось 1,5 миллиона человек.
"На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому", — считает Дуров.
Люди больше не хотят обменивать конфиденциальность на бесплатные услуги и быть "заложниками" технологических монополий, которые думают, что "им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей", уверен он.
"Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем", — пообещал основатель мессенджера.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
, после того как туда устремились сторонники Дональда Трампа
. По ее данным, это произошло в воскресенье на фоне блокировки аккаунтов Трампа в Twitter
и Facebook, а также отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье Telegram загрузили около 545 тысяч раз —почти в три раза больше, чем в аналогичный период на предыдущей неделе.
В январе WhatsApp
обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого от его использования уже отказалась администрация президента Турции
. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров — Signal и Telegram — резко возросло.