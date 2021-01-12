https://ria.ru/20210112/korabl-1592702311.html
Арктический сторожевой корабль "Ермак" могут сделать беспилотным
Арктический сторожевой корабль "Ермак" могут сделать беспилотным
Арктический сторожевой корабль проекта 23550 "Ермак", строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, оснастят системой управления с... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T12:31
2021-01-12T12:31
2021-01-12T12:31
кронштадт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
адмиралтейские верфи
ленинградская область
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Арктический сторожевой корабль проекта 23550 "Ермак", строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, оснастят системой управления с навигационным комплексом "Беринг", которая позволит сделать его частично беспилотным, сообщили во вторник в компании "Кронштадт Технологии"."Преимуществами "Беринга" являются преемственность функций поставляемых ранее программных комплексов.., а также возможность расширения функций системы программными модулями, используемыми для безэкипажного судовождения, предназначенными для решения задач расхождения с целями в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе группы "Кронштадт", куда входит "Кронштадт Технологии", автоматическое расхождение с целями означает, что у корабля будет возможность находить препятствия на своем пути, например льдины. Бортовая система будет сама предлагать экипажу способы их обойти. Кроме того, в дальнейшем с помощью "Беринга" можно будет научить корабль швартоваться в автоматическом режиме.В сообщении отмечается, что интегрированная система управления надводным кораблём (ИСУ НК) на базе "Беринга" разработана специально для нового сторожевика. Аппаратура на борту корабля свяжет в единой среде управление техническими средствами, системы центрального командного пункта и командного пункта управления пограничной деятельностью, а также подсистемы обработки навигационной информации. Кроме того, в единый контур управления войдут система технической диагностики, каютная локальная сеть и система сбора информации с камер и датчиков на корабле.Пограничный сторожевой корабль I ранга "Пурга" ледового класса проекта 23550 "Ермак" в интересах пограничной службы ФСБ России был заложен на Выборгском заводе в июле 2020 года. После постройки и передачи заказчику он будет нести службу в арктических морях России. Еще два аналогичных корабля строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге по заказу Минобороны РФ.
https://ria.ru/20210112/sudokhodstvo-1591575445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кронштадт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), адмиралтейские верфи, ленинградская область, санкт-петербург, безопасность
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Арктический сторожевой корабль проекта 23550 "Ермак", строящийся на Выборгском судостроительном заводе
в Ленинградской области
, оснастят системой управления с навигационным комплексом "Беринг", которая позволит сделать его частично беспилотным, сообщили во вторник в компании "Кронштадт Технологии".
"Преимуществами "Беринга" являются преемственность функций поставляемых ранее программных комплексов.., а также возможность расширения функций системы программными модулями, используемыми для безэкипажного судовождения, предназначенными для решения задач расхождения с целями в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе группы "Кронштадт", куда входит "Кронштадт Технологии", автоматическое расхождение с целями означает, что у корабля будет возможность находить препятствия на своем пути, например льдины. Бортовая система будет сама предлагать экипажу способы их обойти. Кроме того, в дальнейшем с помощью "Беринга" можно будет научить корабль швартоваться в автоматическом режиме.
В сообщении отмечается, что интегрированная система управления надводным кораблём (ИСУ НК) на базе "Беринга" разработана специально для нового сторожевика. Аппаратура на борту корабля свяжет в единой среде управление техническими средствами, системы центрального командного пункта и командного пункта управления пограничной деятельностью, а также подсистемы обработки навигационной информации. Кроме того, в единый контур управления войдут система технической диагностики, каютная локальная сеть и система сбора информации с камер и датчиков на корабле.
Пограничный сторожевой корабль I ранга "Пурга" ледового класса проекта 23550 "Ермак" в интересах пограничной службы ФСБ
России был заложен на Выборгском заводе в июле 2020 года. После постройки и передачи заказчику он будет нести службу в арктических морях России. Еще два аналогичных корабля строятся на Адмиралтейских верфях
в Санкт-Петербурге
по заказу Минобороны РФ.