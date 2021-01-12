https://ria.ru/20210112/korabl-1592702311.html

Арктический сторожевой корабль "Ермак" могут сделать беспилотным

Арктический сторожевой корабль "Ермак" могут сделать беспилотным

Арктический сторожевой корабль проекта 23550 "Ермак", строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, оснастят системой управления с... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T12:31

2021-01-12T12:31

2021-01-12T12:31

кронштадт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

адмиралтейские верфи

ленинградская область

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Арктический сторожевой корабль проекта 23550 "Ермак", строящийся на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области, оснастят системой управления с навигационным комплексом "Беринг", которая позволит сделать его частично беспилотным, сообщили во вторник в компании "Кронштадт Технологии"."Преимуществами "Беринга" являются преемственность функций поставляемых ранее программных комплексов.., а также возможность расширения функций системы программными модулями, используемыми для безэкипажного судовождения, предназначенными для решения задач расхождения с целями в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе группы "Кронштадт", куда входит "Кронштадт Технологии", автоматическое расхождение с целями означает, что у корабля будет возможность находить препятствия на своем пути, например льдины. Бортовая система будет сама предлагать экипажу способы их обойти. Кроме того, в дальнейшем с помощью "Беринга" можно будет научить корабль швартоваться в автоматическом режиме.В сообщении отмечается, что интегрированная система управления надводным кораблём (ИСУ НК) на базе "Беринга" разработана специально для нового сторожевика. Аппаратура на борту корабля свяжет в единой среде управление техническими средствами, системы центрального командного пункта и командного пункта управления пограничной деятельностью, а также подсистемы обработки навигационной информации. Кроме того, в единый контур управления войдут система технической диагностики, каютная локальная сеть и система сбора информации с камер и датчиков на корабле.Пограничный сторожевой корабль I ранга "Пурга" ледового класса проекта 23550 "Ермак" в интересах пограничной службы ФСБ России был заложен на Выборгском заводе в июле 2020 года. После постройки и передачи заказчику он будет нести службу в арктических морях России. Еще два аналогичных корабля строятся на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге по заказу Минобороны РФ.

https://ria.ru/20210112/sudokhodstvo-1591575445.html

ленинградская область

санкт-петербург

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кронштадт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), адмиралтейские верфи, ленинградская область, санкт-петербург, безопасность