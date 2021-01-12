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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html
В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах
В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах
Более 48,7 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 235 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T09:44
2021-01-12T09:44
ситуация в нагорном карабахе
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 48,7 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 235 человек, сообщает Минобороны РФ."Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 235 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 694 беженца", - говорится в сообщении.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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москва, азербайджан, армения, в мире

В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах

09:44 12.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 48,7 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 235 человек, сообщает Минобороны РФ.
"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 235 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 694 беженца", - говорится в сообщении.
Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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