https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html

В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах

В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах

Более 48,7 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 235 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T09:44

2021-01-12T09:44

2021-01-12T09:44

ситуация в нагорном карабахе

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 48,7 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе, за сутки российские миротворцы сопроводили еще 235 человек, сообщает Минобороны РФ."Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 235 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 694 беженца", - говорится в сообщении.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, азербайджан, армения, в мире