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Кто представлял Россию на церемониях инаугурации президентов США
Кто представлял Россию на церемониях инаугурации президентов США
Обычно на инаугурации президентов США присутствуют послы иностранных государств и их супруги. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T14:49
2021-01-12T14:51
россия
сша
справки
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Обычно на инаугурации президентов США присутствуют послы иностранных государств и их супруги.Зарубежные лидеры на инаугурацию не приглашаются (иногда кого-то приглашают персонально). Иностранным лидерам традиционно не рекомендуется посещать инаугурации из-за большого скопления людей и соображений безопасности. Часть приглашений на инаугурационные мероприятия находится в свободной продаже. Компанией-продавцом является Ticketmaster. Как правило, продаются билеты на инаугурационный парад и бал. Однако в продаже бывают и другие варианты посещения инаугурации. В зависимости от купленного "пакета", можно увидеть парад и присягу, поучаствовать в балах с первыми лицами, посетить ланч с членами Конгресса или правительства и даже пообедать с первыми леди страны и вице-президентом. Россию на инаугурации президентов США традиционно представляют послы. 20 января 1993 года посол России в США Владимир Лукин присутствовал на инаугурации 42-го президента США Билла Клинтона.На вторую инаугурацию Билла Клинтона 20 января 1997 года был приглашен российский посол Юлий Воронцов. СМИ сообщали о намерении присутствовать на инаугурации российского генерала Александра Лебедя, но отмечалось, что официального приглашения ему не отправляли и, вероятно, он надеялся посетить мероприятие как частное лицо, поскольку часть приглашений на инаугурацию была в публичной продаже. На церемонии инаугурации 43-й президента США Джорджа Буша-младшего, которая прошла 20 января 2001 года, Россию представлял посол Юрий Ушаков и лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов. Во время второй инаугурации Джорджа Буша-младшего 20 января 2005 года присутствовали посол Юрий Ушаков и парламентская делегация.На церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы 20 января 2009 года Россию представлял посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.20 января 2017 года на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа присутствовали посол России в США Сергей Кисляк и бизнес-омбудсмен Борис Титов. 20 января 2021 года запланирована инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Участие в церемонии в качестве гостя примет посол РФ в США Анатолий Антонов. Отмечается, что в этот раз церемония пройдет в сокращенном составе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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353
60
россия, сша, справки

Кто представлял Россию на церемониях инаугурации президентов США

14:49 12.01.2021 (обновлено: 14:51 12.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦеремония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Обычно на инаугурации президентов США присутствуют послы иностранных государств и их супруги.
Зарубежные лидеры на инаугурацию не приглашаются (иногда кого-то приглашают персонально). Иностранным лидерам традиционно не рекомендуется посещать инаугурации из-за большого скопления людей и соображений безопасности.
Часть приглашений на инаугурационные мероприятия находится в свободной продаже. Компанией-продавцом является Ticketmaster. Как правило, продаются билеты на инаугурационный парад и бал. Однако в продаже бывают и другие варианты посещения инаугурации. В зависимости от купленного "пакета", можно увидеть парад и присягу, поучаствовать в балах с первыми лицами, посетить ланч с членами Конгресса или правительства и даже пообедать с первыми леди страны и вице-президентом.
Россию на инаугурации президентов США традиционно представляют послы.
20 января 1993 года посол России в США Владимир Лукин присутствовал на инаугурации 42-го президента США Билла Клинтона.
На вторую инаугурацию Билла Клинтона 20 января 1997 года был приглашен российский посол Юлий Воронцов. СМИ сообщали о намерении присутствовать на инаугурации российского генерала Александра Лебедя, но отмечалось, что официального приглашения ему не отправляли и, вероятно, он надеялся посетить мероприятие как частное лицо, поскольку часть приглашений на инаугурацию была в публичной продаже.
На церемонии инаугурации 43-й президента США Джорджа Буша-младшего, которая прошла 20 января 2001 года, Россию представлял посол Юрий Ушаков и лидер думской фракции "Единство" Борис Грызлов.
Во время второй инаугурации Джорджа Буша-младшего 20 января 2005 года присутствовали посол Юрий Ушаков и парламентская делегация.
На церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы 20 января 2009 года Россию представлял посол в Вашингтоне Сергей Кисляк.
20 января 2017 года на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа присутствовали посол России в США Сергей Кисляк и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
20 января 2021 года запланирована инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Участие в церемонии в качестве гостя примет посол РФ в США Анатолий Антонов. Отмечается, что в этот раз церемония пройдет в сокращенном составе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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