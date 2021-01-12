https://ria.ru/20210112/bayden-1592662624.html

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января, планируется присутствие на уровне посла, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T05:34

2021-01-12T05:34

2021-01-12T07:22

выборы президента сша — 2020

россия

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587384172_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_9b41ec2e8518ea0e2e71011257fa31e8.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января, планируется присутствие на уровне посла, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе, и было неясно, найдется ли место для дипломатов. Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей - не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html

https://ria.ru/20210112/tramp-1592662495.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, сша, в мире