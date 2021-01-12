США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:34 12.01.2021 (обновлено: 07:22 12.01.2021)
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января, планируется присутствие на уровне посла, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.
"Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла", - сказал РИА Новости представитель посольства.
Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе, и было неясно, найдется ли место для дипломатов.
Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей - не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.
По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.
Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.