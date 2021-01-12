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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210112/bayden-1592662624.html
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января, планируется присутствие на уровне посла, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T05:34
2021-01-12T07:22
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января, планируется присутствие на уровне посла, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе, и было неясно, найдется ли место для дипломатов. Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей - не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210112/vashington-1592659876.html
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россия, джо байден, сша, в мире

США пригласили Россию на инаугурацию Байдена

05:34 12.01.2021 (обновлено: 07:22 12.01.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, намеченную на 20 января, планируется присутствие на уровне посла, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вашингтоне.
"Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла", - сказал РИА Новости представитель посольства.
Обычно послы иностранных государств присутствуют на инаугурации президента, но в этом году она проходит в исключительно сокращенном составе, и было неясно, найдется ли место для дипломатов.
Изначально сообщалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса и их гостей - не более чем по одному на каждого, то есть в общей сложности чуть менее 1100 человек.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
03:35Захват Капитолия в Вашингтоне
Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС перед инаугурацией Байдена
По итогам президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, победу одержал демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего главы государства Дональда Трампа, который свое поражение не признает.
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов президента. Толпа осадила Капитолий, ворвалась в здание и учинила в нем погром, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена. Жертвами столкновений стали пять человек.
Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
 
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