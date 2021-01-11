Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/stepanakert-1592568089.html
Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта
Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта
Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:56
2021-01-11T13:56
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588459418_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a68ffbdf339ce92cbac7744ca513ff89.jpg
СТЕПАНАКЕРТ, 11 янв - РИА Новости. Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от граждан, заявил РИА Новости директор "Центра гуманитарного разминирования Карабаха" Самвел Месропян."Очистка от неразорвавшихся боеприпасов муниципальной территории Степанакерта закончена. В дальнейшем работа осуществляется по заявкам от граждан ", - сказал директор.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201221/stepanakert-1590152972.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы
Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди.
2021-01-11T13:56
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588459418_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c3a7a797fdd71e45d81ae503b611f080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта

13:56 11.01.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
Пиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 11 янв - РИА Новости. Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от граждан, заявил РИА Новости директор "Центра гуманитарного разминирования Карабаха" Самвел Месропян.
"Очистка от неразорвавшихся боеприпасов муниципальной территории Степанакерта закончена. В дальнейшем работа осуществляется по заявкам от граждан ", - сказал директор.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 05:08
В Степанакерте установили блочно-модульный городок для миротворцев
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Источник назвал сроки поставок вакцины "Спутник V" в Палестину
15:51Онищенко прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:43В Швеции вынесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве расширили программу вакцинации от коронавируса
Лента новостейМолния