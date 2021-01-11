https://ria.ru/20210111/stepanakert-1592568089.html

Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта

Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта

Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:56

2021-01-11T13:56

2021-01-11T13:56

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 11 янв - РИА Новости. Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от граждан, заявил РИА Новости директор "Центра гуманитарного разминирования Карабаха" Самвел Месропян."Очистка от неразорвавшихся боеприпасов муниципальной территории Степанакерта закончена. В дальнейшем работа осуществляется по заявкам от граждан ", - сказал директор.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201221/stepanakert-1590152972.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди. 2021-01-11T13:56 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире