https://ria.ru/20210111/stepanakert-1592568089.html
Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта
Саперы завершили очистку муниципальной территории Степанакерта
Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:56
2021-01-11T13:56
2021-01-11T13:56
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 11 янв - РИА Новости. Очистка муниципальной территории столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики от неразорвавшихся боеприпасов закончена, работа ведется по заявкам от граждан, заявил РИА Новости директор "Центра гуманитарного разминирования Карабаха" Самвел Месропян."Очистка от неразорвавшихся боеприпасов муниципальной территории Степанакерта закончена. В дальнейшем работа осуществляется по заявкам от граждан ", - сказал директор.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201221/stepanakert-1590152972.html
нагорно-карабахская республика
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армения
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Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы
Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди.
2021-01-11T13:56
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РИА Новости
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РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире