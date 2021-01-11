Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских сетевых гигантов, в том числе Facebook, Twitter, Instagram.Так политик отреагировал на блокировку действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.Он считает, что "квазитотальная зависимость" от зарубежных интернет-платформ несовместима с российским суверенитетом.Блокировка Трампа в соцсетяхНа этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям американского лидера Дональда Трампа на различные сроки.В компаниях считают, что штурм Капитолия протестующими стал последствием слов Трампа о фальсификациях на выборах.После того, как Twitter сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию" в официальном аккаунте президента США появилось сообщение, где политик заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также удалили модераторы. В компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.Удаление приложенийКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.В свою очередь, компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.Кроме того, Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".Беспорядки в КапитолииШестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям американского лидера Дональда Трампа на различные сроки.
В компаниях считают, что штурм Капитолия протестующими стал последствием слов Трампа о фальсификациях на выборах.
После того, как Twitter сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию" в официальном аккаунте президента США появилось сообщение, где политик заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также удалили модераторы. В компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.
Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.
В свою очередь, компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.
Кроме того, Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".
Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента.
В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.
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