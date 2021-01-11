Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/pushkov-1592509016.html
Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету
Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских сетевых гигантов, в том числе Facebook, Twitter,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T03:46
2021-01-11T03:46
россия
капитолий
telegram (приложение)
дональд трамп
apple
алексей пушков
джо байден
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских сетевых гигантов, в том числе Facebook, Twitter, Instagram.Так политик отреагировал на блокировку действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.Он считает, что "квазитотальная зависимость" от зарубежных интернет-платформ несовместима с российским суверенитетом.Блокировка Трампа в соцсетяхНа этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям американского лидера Дональда Трампа на различные сроки.В компаниях считают, что штурм Капитолия протестующими стал последствием слов Трампа о фальсификациях на выборах.После того, как Twitter сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию" в официальном аккаунте президента США появилось сообщение, где политик заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также удалили модераторы. В компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.Удаление приложенийКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.В свою очередь, компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.Кроме того, Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".Беспорядки в КапитолииШестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
https://ria.ru/20210109/blokirovka-1592387439.html
https://ria.ru/20210109/trolling-1592423340.html
https://ria.ru/20210109/nhfvg-1592418544.html
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, apple, алексей пушков, джо байден, вашингтон (город), сша, twitter, технологии, в мире

Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету

03:46 11.01.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских сетевых гигантов, в том числе Facebook, Twitter, Instagram.
Так политик отреагировал на блокировку действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.
"Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США", — высказался Пушков.
Он считает, что "квазитотальная зависимость" от зарубежных интернет-платформ несовместима с российским суверенитетом.
Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 12:51
Соловьев увидел в блокировке аккаунта Трампа нарушение прав американцев

Блокировка Трампа в соцсетях

На этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям американского лидера Дональда Трампа на различные сроки.
В компаниях считают, что штурм Капитолия протестующими стал последствием слов Трампа о фальсификациях на выборах.
После того, как Twitter сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию" в официальном аккаунте президента США появилось сообщение, где политик заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также удалили модераторы. В компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 21:01Захват Капитолия в Вашингтоне
Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter

Удаление приложений

Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.
В свою очередь, компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.
Кроме того, Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".
Дональд Трамп младший, исполнительный вице-президент организации Trump - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 19:31Захват Капитолия в Вашингтоне
Сын Трампа заявил о насмешках всего мира после блокировки отца в Twitter

Беспорядки в Капитолии

Шестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента.
В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
РоссияКапитолийTelegram (приложение)Дональд ТрампAppleАлексей ПушковДжо БайденВашингтон (город)СШАTwitterТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В Швеции внесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
Лента новостейМолния