https://ria.ru/20210111/pushkov-1592509016.html

Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету

Пушков предупредил об угрозе российскому суверенитету

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских сетевых гигантов, в том числе Facebook, Twitter,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T03:46

2021-01-11T03:46

2021-01-11T03:46

россия

капитолий

telegram (приложение)

дональд трамп

apple

алексей пушков

джо байден

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение в Telegram, что России следует сделать выводы о работе американских сетевых гигантов, в том числе Facebook, Twitter, Instagram.Так политик отреагировал на блокировку действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.Он считает, что "квазитотальная зависимость" от зарубежных интернет-платформ несовместима с российским суверенитетом.Блокировка Трампа в соцсетяхНа этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям американского лидера Дональда Трампа на различные сроки.В компаниях считают, что штурм Капитолия протестующими стал последствием слов Трампа о фальсификациях на выборах.После того, как Twitter сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию" в официальном аккаунте президента США появилось сообщение, где политик заявил, что его не заставят молчать. Этот пост также удалили модераторы. В компании заявили, что будут пресекать попытки Трампа обойти блокировку.Удаление приложенийКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Трампа.В свою очередь, компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.Кроме того, Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".Беспорядки в КапитолииШестого января Трамп на митинге в Вашингтоне призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В итоге погибли пять человек. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.

https://ria.ru/20210109/blokirovka-1592387439.html

https://ria.ru/20210109/trolling-1592423340.html

https://ria.ru/20210109/nhfvg-1592418544.html

россия

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, apple, алексей пушков, джо байден, вашингтон (город), сша, twitter, технологии, в мире