Самолет Пашиняна прибыл в Москву
11:19 11.01.2021 (обновлено: 11:54 11.01.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц
По данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.
Пашинян в понедельник примет участие в переговорах РФ-Армения-Азербайджан по Нагорному Карабаху.
Пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян написала в в Facebook, что трехсторонняя встреча в Москве начнется через несколько часов. "Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - пишет она.
По словам Геворгян, по итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз.
Пресс-служба Кремля в воскресенье сообщила, что 11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.