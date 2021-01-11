Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592537783.html
Самолет Пашиняна прибыл в Москву
Самолет Пашиняна прибыл в Москву
Самолет премьера Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:19
2021-01-11T11:54
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
россия
никол пашинян
нагорный карабах
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590994591_0:117:1601:1017_1920x0_80_0_0_071ce2381483945b247a02cd09fa55a2.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву.По данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.Пашинян в понедельник примет участие в переговорах РФ-Армения-Азербайджан по Нагорному Карабаху.Пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян написала в в Facebook, что трехсторонняя встреча в Москве начнется через несколько часов. "Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - пишет она.По словам Геворгян, по итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз.Пресс-служба Кремля в воскресенье сообщила, что 11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592504811.html
https://ria.ru/20210110/peregovory-1592458251.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pashinyan-1592523845.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
россия
нагорный карабах
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590994591_0:0:1425:1068_1920x0_80_0_0_bf0200dd68839498815582943b6456a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, россия, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире

Самолет Пашиняна прибыл в Москву

11:19 11.01.2021 (обновлено: 11:54 11.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву.
По данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
00:15Ситуация в Нагорном Карабахе
В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху
Пашинян в понедельник примет участие в переговорах РФ-Армения-Азербайджан по Нагорному Карабаху.
Пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян написала в в Facebook, что трехсторонняя встреча в Москве начнется через несколько часов. "Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - пишет она.
По словам Геворгян, по итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз.
Пресс-служба Кремля в воскресенье сообщила, что 11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 13:19Ситуация в Нагорном Карабахе
В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Акция протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
10:06
Армянская оппозиция пыталась не пустить Пашиняна в Москву
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:43В Швеции внесли приговор россиянам по делу о нападении на блогера
15:41Минздрав прокомментировал сообщения о новых требованиях к сигаретам
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
Лента новостейМолния