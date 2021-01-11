https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592537783.html

Самолет Пашиняна прибыл в Москву

Самолет Пашиняна прибыл в Москву

Самолет премьера Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:19

2021-01-11T11:19

2021-01-11T11:54

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

россия

никол пашинян

нагорный карабах

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590994591_0:117:1601:1017_1920x0_80_0_0_071ce2381483945b247a02cd09fa55a2.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Самолет премьера Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву.По данным сервиса Flightradar, самолет приземлился в аэропорту Внуково-2.Пашинян в понедельник примет участие в переговорах РФ-Армения-Азербайджан по Нагорному Карабаху.Пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян написала в в Facebook, что трехсторонняя встреча в Москве начнется через несколько часов. "Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - пишет она.По словам Геворгян, по итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз.Пресс-служба Кремля в воскресенье сообщила, что 11 января по инициативе президента России Владимира Путина в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592504811.html

https://ria.ru/20210110/peregovory-1592458251.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/pashinyan-1592523845.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

россия

нагорный карабах

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, россия, никол пашинян, нагорный карабах, армения, в мире