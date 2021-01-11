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В Петербурге девушки совершили крупную кражу с помощью детской коляски
В Петербурге девушки совершили крупную кражу с помощью детской коляски
Полиция задержала двух девушек в Петербурге, подозреваемых в краже товара на 1,6 миллиона рублей, который они вывезли из спортивного магазина в детской коляске, РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T11:37
2021-01-11T11:37
2021-01-11T11:37
гумвд
ленинградская область
приморский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Полиция задержала двух девушек в Петербурге, подозреваемых в краже товара на 1,6 миллиона рублей, который они вывезли из спортивного магазина в детской коляске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержаны две девушки, которые вывозили похищенный товар в детской коляске. Ущерб, причиненный магазину, превысил 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 4 декабря в полицию Приморского района обратился 39-летний представитель сетевого магазина по продаже спортивного инвентаря. Он сообщил о краже товара на общую сумму 1,6 миллиона рублей из магазина на проспекте Испытателей, дом 5. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража"."9 января сотрудниками угрозыска Приморского района у дома 2 по 5-ому Предпортовому проезду по подозрению в совершении указанного преступления задержаны ранее неоднократно судимая за кражи 33-летняя жительница Московской области, работающая мастером маникюра, и 23-летняя неработающая жительница республики Кабардино-Балкария. Чтобы не вызвать подозрение, злоумышленницы вывозили похищенное в детской коляске", - сказано в сообщении.Задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Петербурге, отмечается в сообщении.
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гумвд, ленинградская область, приморский район, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости.
Полиция задержала двух девушек в Петербурге
, подозреваемых в краже товара на 1,6 миллиона рублей, который они вывезли из спортивного магазина в детской коляске, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержаны две девушки, которые вывозили похищенный товар в детской коляске. Ущерб, причиненный магазину, превысил 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 4 декабря в полицию Приморского района обратился 39-летний представитель сетевого магазина по продаже спортивного инвентаря. Он сообщил о краже товара на общую сумму 1,6 миллиона рублей из магазина на проспекте Испытателей, дом 5. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
"9 января сотрудниками угрозыска Приморского района у дома 2 по 5-ому Предпортовому проезду по подозрению в совершении указанного преступления задержаны ранее неоднократно судимая за кражи 33-летняя жительница Московской области, работающая мастером маникюра, и 23-летняя неработающая жительница республики Кабардино-Балкария. Чтобы не вызвать подозрение, злоумышленницы вывозили похищенное в детской коляске", - сказано в сообщении.
Задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Петербурге, отмечается в сообщении.