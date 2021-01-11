https://ria.ru/20210111/krazha-1592541244.html

В Петербурге девушки совершили крупную кражу с помощью детской коляски

В Петербурге девушки совершили крупную кражу с помощью детской коляски

Полиция задержала двух девушек в Петербурге, подозреваемых в краже товара на 1,6 миллиона рублей, который они вывезли из спортивного магазина в детской коляске, РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T11:37

2021-01-11T11:37

2021-01-11T11:37

гумвд

ленинградская область

приморский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Полиция задержала двух девушек в Петербурге, подозреваемых в краже товара на 1,6 миллиона рублей, который они вывезли из спортивного магазина в детской коляске, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержаны две девушки, которые вывозили похищенный товар в детской коляске. Ущерб, причиненный магазину, превысил 1,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 4 декабря в полицию Приморского района обратился 39-летний представитель сетевого магазина по продаже спортивного инвентаря. Он сообщил о краже товара на общую сумму 1,6 миллиона рублей из магазина на проспекте Испытателей, дом 5. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража"."9 января сотрудниками угрозыска Приморского района у дома 2 по 5-ому Предпортовому проезду по подозрению в совершении указанного преступления задержаны ранее неоднократно судимая за кражи 33-летняя жительница Московской области, работающая мастером маникюра, и 23-летняя неработающая жительница республики Кабардино-Балкария. Чтобы не вызвать подозрение, злоумышленницы вывозили похищенное в детской коляске", - сказано в сообщении.Задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Петербурге, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201209/krazha-1588356687.html

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приморский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, приморский район, санкт-петербург, происшествия