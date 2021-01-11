https://ria.ru/20210111/karabakh-1592631749.html

На окраинах Степанакерта слышны выстрелы

На окраинах Степанакерта слышны выстрелы

Очереди из стрелкового оружия слышны на окраинах столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T19:26

2021-01-11T19:26

2021-01-11T19:26

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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СТЕПАНАКЕРТ, 11 янв - РИА Новости. Очереди из стрелкового оружия слышны на окраинах столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает корреспондент РИА Новости.В 19.07 мск, предположительно на окраинах Степанакерта, слышны очереди из стрелкового оружия, плотность огня невысокая. Ситуация в городе спокойная. Подробностей об инциденте от местных властей и миротворческого континента России пока не поступало.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592577224.html

нагорный карабах

москва

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армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире