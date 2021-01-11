https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616579.html

Алиев заявил о настрое на урегулирование в Карабахе

Алиев заявил о настрое на урегулирование в Карабахе

Встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве по Нагорном Карабаху говорит о том, что стороны настроены на результат, чтобы подвести черту под... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:12

2021-01-11T18:12

2021-01-11T18:12

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве по Нагорном Карабаху говорит о том, что стороны настроены на результат, чтобы подвести черту под усилиями по урегулированию, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Алиев и Пашинян прилетели в Москву в понедельник утром и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/putin-1592612914.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире