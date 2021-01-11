Алиев заявил о настрое на урегулирование в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве по Нагорном Карабаху говорит о том, что стороны настроены на результат, чтобы подвести черту под усилиями по урегулированию, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"Прошло два месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре", - сказал Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.
Алиев и Пашинян прилетели в Москву в понедельник утром и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.