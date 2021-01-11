https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616018.html
Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку
Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку
Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:08
2021-01-11T18:08
2021-01-11T18:09
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном прошли в Москве в понедельник."Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин по итогам переговоров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе.
Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.
2021-01-11T18:08
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Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху
Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху
2021-01-11T18:08
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире