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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616018.html
Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку
Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку
Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:08
2021-01-11T18:09
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном прошли в Москве в понедельник."Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин по итогам переговоров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную
"Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе. Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.
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Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху
Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире

Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку

18:08 11.01.2021 (обновлено: 18:09 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану.
Переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном прошли в Москве в понедельник.
"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин по итогам переговоров.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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