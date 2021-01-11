https://ria.ru/20210111/karabakh-1592616018.html

Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку

Путин: реализация соглашений по Карабаху пойдет на пользу Еревану и Баку

Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:08

2021-01-11T18:08

2021-01-11T18:09

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что реализация достигнутых в понедельник в Москве договоренностей по Карабаху пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном прошли в Москве в понедельник."Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", - сказал Путин по итогам переговоров.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

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Трехсторонние переговоры в Кремле: Путин оценил нынешнюю обстановку в Карабахе как спокойную "Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия" — Путин об урегулировании обстановки в Нагорном Карабахе. Президент сообщил, что вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. 2021-01-11T18:08 true PT2M21S

Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху Путин пожал руки Алиеву и Пашиняну перед началом переговоров по Карабаху 2021-01-11T18:08 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, в мире