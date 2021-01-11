https://ria.ru/20210111/karabakh-1592504811.html

В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху

В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху

Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T00:15

2021-01-11T00:15

2021-01-11T00:15

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник в Москве по инициативе российской стороны.Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры стран рассмотрят ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года, и обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.Кроме того, ожидается, что Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.Новых соглашений не планируетсяКак сообщила впоследствии пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян, на встрече глав государств в Москве не планируется подписание документов, касающихся решения карабахского или какого-либо иного территориального вопроса."Если в ходе встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки, то есть вокруг экономических тем, обмена пленными и вопроса без вести пропавших, то возможно подписание по итогам встречи совместного заявления", - уточнила Геворгян.Она добавила, что "заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер". Это, по словам пресс-секретаря, касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.Кроме того, заявила Геворгян, для республики ключевое значение представляют вопросы возвращения пленных, а также поиск тел погибших и выяснение судеб без вести пропавших."Без решения или существенного прогресса в этих вопросах будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку, и армянская сторона считает обсуждение этой проблемы одной из ключевых тем московской встречи", - подчеркнула Геворгян.Важность и своевременностьСотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что трехсторонние переговоры РФ-Армения-Азербайджан станут своевременным и очень важным событием, так как позволят заложить основы механизмов в поддержку урегулирования спорных вопросов по "карабахскому досье". Таковых вопросов, по словам эксперта, остается немало, и в целом вокруг реализации соглашения лидеров трех стран по Нагорному Карабаху "сохраняется достаточно много неопределенности"."Стороны по-разному интерпретируют реализацию на практике решений, которые были согласованы. Есть конфликтные точки по границам. Так, армяно-азербайджанская граница долгое время не являлась таковой, так как находилась под контролем Армении. Сейчас возникает масса вопросов вокруг того, как ее делимитировать в условиях, когда нет прямых контактов и переговоров между двумя странами", - заявил Притчин РИА Новости.Таким образом, уверен политолог, у трех стран сложился "огромный комплекс вопросов", касающихся Нагорного Карабаха, которые "нужно решать сообща и в конструктивном ключе"."Пока, к сожалению, нет механизмов и инструментов для диалога между Арменией и Азербайджаном. Стороны придерживаются той же жесткой риторики в отношении друг друга. Кроме того, Пашинян находится в достаточно сложных условиях политической турбулентности. Если встреча пройдет, она заложит фундамент для постепенного формирования повестки дня и дорожной карты реализации соглашений, чтобы создать инструменты и механизмы урегулирования сложных вопросов", - отметил собеседник агентства.Вывод войск и доступ к территориямВ свою очередь азербайджанский политолог и руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде предположил, что московская встреча будет посвящена обсуждению спорных вопросов, вытекающих из соглашений по Карабаху: в частности, разблокирование территорий и коммуникаций, а также вывод войск."Ситуация такова, что в повестке переговоров будут обсуждаться те темы, которые поднимаются сторонами в процессе выполнения соглашения от 10 ноября, но не находят своего решения из-за противоположной позиции сторон. Азербайджан и Армения по-разному подходят к нескольким пунктам соглашения, касающихся вывода армянских войск. С другой стороны, армянской стороной двусмысленно комментируется девятый пункт соглашения относительно транспортного коридора по разблокированию Нахичеванской автономной республики", - отметил собеседник агентства.Также, по мнению Велизаде, в число тем, которые будут обсуждаться, войдут вопросы дальнейшей реализации трехстороннего заявления, в частности, нахождения в Карабахе армянских вооруженных формирований, а также инциденты, имевшие место после подписания соглашения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210110/razgovor-1592469625.html

https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html

https://ria.ru/20210109/karabakh-1592365799.html

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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