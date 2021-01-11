Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592504811.html
В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху
В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху
Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T00:15
2021-01-11T00:15
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
ереван
баку
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474349_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_561424dab1cbc03a8c16c655521b0365.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник в Москве по инициативе российской стороны.Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры стран рассмотрят ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года, и обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.Кроме того, ожидается, что Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.Новых соглашений не планируетсяКак сообщила впоследствии пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян, на встрече глав государств в Москве не планируется подписание документов, касающихся решения карабахского или какого-либо иного территориального вопроса."Если в ходе встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки, то есть вокруг экономических тем, обмена пленными и вопроса без вести пропавших, то возможно подписание по итогам встречи совместного заявления", - уточнила Геворгян.Она добавила, что "заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер". Это, по словам пресс-секретаря, касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.Кроме того, заявила Геворгян, для республики ключевое значение представляют вопросы возвращения пленных, а также поиск тел погибших и выяснение судеб без вести пропавших."Без решения или существенного прогресса в этих вопросах будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку, и армянская сторона считает обсуждение этой проблемы одной из ключевых тем московской встречи", - подчеркнула Геворгян.Важность и своевременностьСотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что трехсторонние переговоры РФ-Армения-Азербайджан станут своевременным и очень важным событием, так как позволят заложить основы механизмов в поддержку урегулирования спорных вопросов по "карабахскому досье". Таковых вопросов, по словам эксперта, остается немало, и в целом вокруг реализации соглашения лидеров трех стран по Нагорному Карабаху "сохраняется достаточно много неопределенности"."Стороны по-разному интерпретируют реализацию на практике решений, которые были согласованы. Есть конфликтные точки по границам. Так, армяно-азербайджанская граница долгое время не являлась таковой, так как находилась под контролем Армении. Сейчас возникает масса вопросов вокруг того, как ее делимитировать в условиях, когда нет прямых контактов и переговоров между двумя странами", - заявил Притчин РИА Новости.Таким образом, уверен политолог, у трех стран сложился "огромный комплекс вопросов", касающихся Нагорного Карабаха, которые "нужно решать сообща и в конструктивном ключе"."Пока, к сожалению, нет механизмов и инструментов для диалога между Арменией и Азербайджаном. Стороны придерживаются той же жесткой риторики в отношении друг друга. Кроме того, Пашинян находится в достаточно сложных условиях политической турбулентности. Если встреча пройдет, она заложит фундамент для постепенного формирования повестки дня и дорожной карты реализации соглашений, чтобы создать инструменты и механизмы урегулирования сложных вопросов", - отметил собеседник агентства.Вывод войск и доступ к территориямВ свою очередь азербайджанский политолог и руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде предположил, что московская встреча будет посвящена обсуждению спорных вопросов, вытекающих из соглашений по Карабаху: в частности, разблокирование территорий и коммуникаций, а также вывод войск."Ситуация такова, что в повестке переговоров будут обсуждаться те темы, которые поднимаются сторонами в процессе выполнения соглашения от 10 ноября, но не находят своего решения из-за противоположной позиции сторон. Азербайджан и Армения по-разному подходят к нескольким пунктам соглашения, касающихся вывода армянских войск. С другой стороны, армянской стороной двусмысленно комментируется девятый пункт соглашения относительно транспортного коридора по разблокированию Нахичеванской автономной республики", - отметил собеседник агентства.Также, по мнению Велизаде, в число тем, которые будут обсуждаться, войдут вопросы дальнейшей реализации трехстороннего заявления, в частности, нахождения в Карабахе армянских вооруженных формирований, а также инциденты, имевшие место после подписания соглашения.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210110/razgovor-1592469625.html
https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html
https://ria.ru/20210109/karabakh-1592365799.html
москва
ереван
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474349_0:717:1774:2048_1920x0_80_0_0_42f86307431261bd5cd30f17f12af941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

В Москве пройдут трехсторонние переговоры по Карабаху

00:15 11.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в понедельник в Москве по инициативе российской стороны.
Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, в ходе встречи лидеры стран рассмотрят ход реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года, и обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.
"Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей", - заявили в Кремле.
Кроме того, ожидается, что Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

Новых соглашений не планируется

Как сообщила впоследствии пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян, на встрече глав государств в Москве не планируется подписание документов, касающихся решения карабахского или какого-либо иного территориального вопроса.
"Если в ходе встречи удастся достичь соглашения по вопросам повестки, то есть вокруг экономических тем, обмена пленными и вопроса без вести пропавших, то возможно подписание по итогам встречи совместного заявления", - уточнила Геворгян.
Она добавила, что "заранее запланированная повестка трехсторонней встречи носит экономический характер". Это, по словам пресс-секретаря, касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Российскую Федерацию и Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 15:25Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Макроном встречу с лидерами Армении и Азербайджана
Кроме того, заявила Геворгян, для республики ключевое значение представляют вопросы возвращения пленных, а также поиск тел погибших и выяснение судеб без вести пропавших.
"Без решения или существенного прогресса в этих вопросах будет крайне сложно эффективно обсуждать экономическую повестку, и армянская сторона считает обсуждение этой проблемы одной из ключевых тем московской встречи", - подчеркнула Геворгян.

Важность и своевременность

Сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что трехсторонние переговоры РФ-Армения-Азербайджан станут своевременным и очень важным событием, так как позволят заложить основы механизмов в поддержку урегулирования спорных вопросов по "карабахскому досье". Таковых вопросов, по словам эксперта, остается немало, и в целом вокруг реализации соглашения лидеров трех стран по Нагорному Карабаху "сохраняется достаточно много неопределенности".
"Стороны по-разному интерпретируют реализацию на практике решений, которые были согласованы. Есть конфликтные точки по границам. Так, армяно-азербайджанская граница долгое время не являлась таковой, так как находилась под контролем Армении. Сейчас возникает масса вопросов вокруг того, как ее делимитировать в условиях, когда нет прямых контактов и переговоров между двумя странами", - заявил Притчин РИА Новости.
Таким образом, уверен политолог, у трех стран сложился "огромный комплекс вопросов", касающихся Нагорного Карабаха, которые "нужно решать сообща и в конструктивном ключе".
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 10:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе
"Пока, к сожалению, нет механизмов и инструментов для диалога между Арменией и Азербайджаном. Стороны придерживаются той же жесткой риторики в отношении друг друга. Кроме того, Пашинян находится в достаточно сложных условиях политической турбулентности. Если встреча пройдет, она заложит фундамент для постепенного формирования повестки дня и дорожной карты реализации соглашений, чтобы создать инструменты и механизмы урегулирования сложных вопросов", - отметил собеседник агентства.

Вывод войск и доступ к территориям

В свою очередь азербайджанский политолог и руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде предположил, что московская встреча будет посвящена обсуждению спорных вопросов, вытекающих из соглашений по Карабаху: в частности, разблокирование территорий и коммуникаций, а также вывод войск.
"Ситуация такова, что в повестке переговоров будут обсуждаться те темы, которые поднимаются сторонами в процессе выполнения соглашения от 10 ноября, но не находят своего решения из-за противоположной позиции сторон. Азербайджан и Армения по-разному подходят к нескольким пунктам соглашения, касающихся вывода армянских войск. С другой стороны, армянской стороной двусмысленно комментируется девятый пункт соглашения относительно транспортного коридора по разблокированию Нахичеванской автономной республики", - отметил собеседник агентства.
Также, по мнению Велизаде, в число тем, которые будут обсуждаться, войдут вопросы дальнейшей реализации трехстороннего заявления, в частности, нахождения в Карабахе армянских вооруженных формирований, а также инциденты, имевшие место после подписания соглашения.
Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 05:06Ситуация в Нагорном Карабахе
Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния