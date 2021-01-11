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https://ria.ru/20210111/evstifeev-1592530667.html
Пресс-служба главы Марий Эл опровергла слухи о его заболевании COVID-19
Пресс-служба главы Марий Эл опровергла слухи о его заболевании COVID-19
Глава Марий Эл Александр Евстифеев здоров и находится на рабочем месте, заявили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:47
2021-01-11T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр евстифеев
республика марий эл
здоровье - общество
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев здоров и находится на рабочем месте, заявили РИА Новости в его пресс-службе.Ранее региональные Telegram-каналы сообщали о том, что глава Марий Эл в январские праздники якобы заразился новой коронавирусной инфекцией."Слухи не подтверждаем. Глава на рабочем месте. Все хорошо. В рабочем порядке проходят встречи и решаются оперативные задачи. По-прежнему рекомендуем всем соблюдать пожелания врачей по мерам безопасности", - сообщила пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 28 глав регионов. В мае прошлого года заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В январе был госпитализирован губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что получил положительный тест на коронавирус, работает удаленно и лечится дома.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр евстифеев, республика марий эл, здоровье - общество, общество

Пресс-служба главы Марий Эл опровергла слухи о его заболевании COVID-19

10:47 11.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев здоров и находится на рабочем месте, заявили РИА Новости в его пресс-службе.
Ранее региональные Telegram-каналы сообщали о том, что глава Марий Эл в январские праздники якобы заразился новой коронавирусной инфекцией.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный во время интервью в рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 17:38Распространение нового коронавируса
Губернатор Ненецкого округа Бездудный заразился коронавирусом
"Слухи не подтверждаем. Глава на рабочем месте. Все хорошо. В рабочем порядке проходят встречи и решаются оперативные задачи. По-прежнему рекомендуем всем соблюдать пожелания врачей по мерам безопасности", - сообщила пресс-секретарь главы республики Екатерина Серебрякова.
На сегодняшний день в России коронавирус подтвержден у 28 глав регионов. В мае прошлого года заразились трое: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, главы Тувы Шолбан Кара-оол и Удмуртии Александр Бречалов. В конце июля о положительном тесте на COVID-19 сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, а в августе - глава Калмыкии Бату Хасиков.
В сентябре заболели четверо: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В октябре список пополнили еще девять человек: губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Орловской области Андрей Клычков, губернатор Костромской области Сергей Ситников, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
В ноябре заболели глава Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Владимирской области Владимир Сипягин и врио главы Дагестана Сергей Меликов. В декабре положительный тест получили губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В январе был госпитализирован губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что получил положительный тест на коронавирус, работает удаленно и лечится дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ЕвстифеевРеспублика Марий ЭлЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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