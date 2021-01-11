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Противники Пашиняна попытались сорвать его визит в Москву
Противники Пашиняна попытались сорвать его визит в Москву
Полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна. Он вылетел в Москву на... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:08
2021-01-11T11:29
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
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в мире
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ЕРЕВАН, 11 янв — РИА Новости. Полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна. Он вылетел в Москву на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщает онлайн-ресурс para.tv.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что на переговорах, которые намечены на 11 января, стороны планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей.Недалеко от аэропорта проходила акция протеста оппозиционеров, которые попытались помешать проезду Пашиняна. Онлайн-ресурс вел прямой репортаж с места событий. Протестующие требовали позволить им пройти шествием к аэропорту, но один из полицейских заявил, что свободное передвижение временно ограничено. В итоге одного человека задержали, самолет премьера недавно приземлился во Внуково.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Противники Пашиняна попытались сорвать его визит в Москву

08:08 11.01.2021 (обновлено: 11:29 11.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перекрывают дорогу к ереванскому аэропорту "Звартноц", чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна, направляющегося в Москву
Сотрудники правоохранительных органов перекрывают дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна, направляющегося в Москву - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 янв — РИА Новости. Полиция Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра Никола Пашиняна. Он вылетел в Москву на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщает онлайн-ресурс para.tv.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что на переговорах, которые намечены на 11 января, стороны планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших от военных действий районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических связей.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 10:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе
Недалеко от аэропорта проходила акция протеста оппозиционеров, которые попытались помешать проезду Пашиняна. Онлайн-ресурс вел прямой репортаж с места событий. Протестующие требовали позволить им пройти шествием к аэропорту, но один из полицейских заявил, что свободное передвижение временно ограничено. В итоге одного человека задержали, самолет премьера недавно приземлился во Внуково.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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РоссияНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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