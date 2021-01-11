https://ria.ru/20210111/avtobusy-1592539148.html

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе

Определены самые востребованные у туристов в 2020 году маршруты для путешествий на автобусе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:22

2021-01-11T15:22

2021-01-11T15:22

туризм

туризм

новости - туризм

нижний новгород

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уфа

новосибирск

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные у туристов в 2020 году маршруты для путешествий на автобусе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов и выяснили, что список наиболее популярных направлений возглавляет Москва: в 2020 году в столицу стали на десять процентов чаще приезжать на этом транспорте. На втором месте — Санкт-Петербург, хотя спрос на билеты туда снизился на 70 процентов. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, интерес к автобусным поездкам в который увеличился на треть.В десятку вошли также Краснодар, Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Ставрополь, Уфа и Нижний Новгород.Средняя цена билета на автобус за год выросла на 80 рублей, до 1170 рублей. Путешествия стали планировать ближе к дате поездки: чаще всего — за четыре дня до отправления. Год назад глубина продаж составляла семь дней.Эксперты отметили, что чаще всего на автобусах путешествуют мужчины (54 процента), а также молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет ( 31 процент). Реже всего выбирают этот вид транспорта семьи с детьми – лишь каждый десятый билет был куплен такими туристами.

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

нижний новгород

москва

уфа

новосибирск

краснодар

волгоград

ростов-на-дону

воронеж

ставрополь

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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