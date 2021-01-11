https://ria.ru/20210111/avtobusy-1592539148.html
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
Определены самые востребованные у туристов в 2020 году маршруты для путешествий на автобусе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:22
2021-01-11T15:22
2021-01-11T15:22
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нижний новгород
москва
уфа
новосибирск
краснодар
волгоград
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные у туристов в 2020 году маршруты для путешествий на автобусе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов и выяснили, что список наиболее популярных направлений возглавляет Москва: в 2020 году в столицу стали на десять процентов чаще приезжать на этом транспорте. На втором месте — Санкт-Петербург, хотя спрос на билеты туда снизился на 70 процентов. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, интерес к автобусным поездкам в который увеличился на треть.В десятку вошли также Краснодар, Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Ставрополь, Уфа и Нижний Новгород.Средняя цена билета на автобус за год выросла на 80 рублей, до 1170 рублей. Путешествия стали планировать ближе к дате поездки: чаще всего — за четыре дня до отправления. Год назад глубина продаж составляла семь дней.Эксперты отметили, что чаще всего на автобусах путешествуют мужчины (54 процента), а также молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет ( 31 процент). Реже всего выбирают этот вид транспорта семьи с детьми – лишь каждый десятый билет был куплен такими туристами.
https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html
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туризм, новости - туризм, нижний новгород, москва, уфа, новосибирск, краснодар, волгоград, ростов-на-дону, воронеж, ставрополь, санкт-петербург
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные у туристов в 2020 году маршруты для путешествий на автобусе, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований билетов и выяснили, что список наиболее популярных направлений возглавляет Москва: в 2020 году в столицу стали на десять процентов чаще приезжать на этом транспорте. На втором месте — Санкт-Петербург, хотя спрос на билеты туда снизился на 70 процентов. Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону, интерес к автобусным поездкам в который увеличился на треть.
В десятку вошли также Краснодар, Волгоград, Воронеж, Новосибирск, Ставрополь, Уфа и Нижний Новгород.
Средняя цена билета на автобус за год выросла на 80 рублей, до 1170 рублей. Путешествия стали планировать ближе к дате поездки: чаще всего — за четыре дня до отправления. Год назад глубина продаж составляла семь дней.
Эксперты отметили, что чаще всего на автобусах путешествуют мужчины (54 процента), а также молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет ( 31 процент). Реже всего выбирают этот вид транспорта семьи с детьми – лишь каждый десятый билет был куплен такими туристами.