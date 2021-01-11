https://ria.ru/20210111/aliev-1592616376.html

Алиев высказался о разблокировке транспортного сообщения с Арменией

Алиев высказался о разблокировке транспортного сообщения с Арменией

Разблокировка транспортных коммуникаций отвечает интересам Еревана и Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:10

2021-01-11T18:10

2021-01-11T18:11

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Разблокировка транспортных коммуникаций отвечает интересам Еревана и Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.Алиев и Пашинян прилетели в Москву в понедельник утром и отправились в Кремль на переговоры, которые начались примерно в 13.55 мск и продолжались около четырех часов. Встреча проходила по инициативе российского президента. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Путин заявил, что вопросами восстановления экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе займется специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана."То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе", - сказал Алиев.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/soglashenie-1592616169.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире