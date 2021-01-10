https://ria.ru/20210110/snegopad-1592476783.html

Жители Мадрида сковородками очищают подходы к домам после снегопада

Жители Мадрида сковородками очищают подходы к домам после снегопада

Снегопад в Мадриде, продолжавшийся с четверга и ставший самым мощным как минимум за полвека, закончился, снегоуборочная техника постепенно расчищает улицы в... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:36

2021-01-10T16:36

2021-01-10T20:04

педро санчес

мадрид (город)

в мире

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МАДРИД, 10 янв — РИА Новости, Елена Шестернина. Снегопад в Мадриде, продолжавшийся с четверга и ставший самым мощным как минимум за полвека, закончился, снегоуборочная техника постепенно расчищает улицы в городе, а местные жители взяли в руки лопаты, а у кого нет — другие подручные средства, чтобы очистить подходы к подъездам и гаражам.Власти Мадрида собираются попросить правительство признать город зоной катастрофы, заявил мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Он также призывает отправить в город дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии. Невиданная в последние десятилетия снежная буря "Филомена" привела действительно к катастрофическим последствиям: город оказался полностью парализован, не ходят автобусы, прервано железнодорожное сообщение, с пятницы не работает аэропорт "Барахас".Чем чистить снегВласти, накануне призывавшие горожан не выходить из дома (к чему, впрочем, мадридцы мало прислушались), сегодня просят их расчищать подходы к домам, подъезды к подземным гаражам, снимать снег с балконов и окон. На этот раз мадридцы последовали их просьбе. Вооружившись лопатами и другими подручными средствами, они начали очищать тротуары от снега, который грозит превратиться в лед: снег начал подтаивать, а в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры.Помимо лопат, в ход идут любые подручные средства: палки, совки, тележки, щетки, сковородки и кастрюли. "Этим въезд в подземный гараж не очистишь, хотя бы подход к подъезду", — говорит житель многоэтажки, в руках у которого пластмассовая лопата. Нормальные железные лопаты есть далеко не у всех. Девушка пытается дотянуться до навеса над уличным кафе с помощью палки. "Это самое длинное, что я смогла найти. Ничего нет", — поясняет она.Очереди за хлебомДовольно много магазинов, несмотря на воскресенье, оказались открыты — особенно принадлежащие китайцам, но там лопат нет, только черенки для них.На заправке их тоже не оказалось. Продавцы говорят, что распродали все цепи для шин в субботу (движение в автономном сообществе Мадрид разрешено только на них, хотя власти по-прежнему настойчиво рекомендуют никуда не ездить). Помимо цепей, люди идут на заправку за хлебом, поскольку грузовики также не могут передвигаться по сообществу Мадрид, с доставкой перебои.Длинная очередь на несколько десятков метров выстроилась к пекарне, чуть поменьше к табачной лавке.Картина сильно отличается от того, что происходило в субботу. Из-за того что улицы столицы полностью завалило снегом и машин практически не было, люди играли в снежки, сооружали снеговиков и катались на лыжах. Вечером в субботу одну из таких снежных баталий на площади Кальяо в центре разогнала полиция. Редкие лыжники пытаются ездить по дорогам и сегодня, но делать это уже сложно, из-за таяния снег превращается в жижу.Непонятно, когда власти приступят к уборке повалившихся под грузом снега веток и деревьев, некоторые узкие улицы в центре оказались почти полностью заблокированы.Главное — больницыПодъезды к больницам очищены. Накануне врачи скорой помощи были вынуждены зачастую ехать к пациентам на метро из-за того, что скорые не могли пробраться через город. На помощь им отправили военных. Кроме того, в социальных сетях была организована группа добровольцев, у которых есть внедорожники, на них возили пациентов. Также были организованы группы добровольцев, чтобы помощь очищать подъезды к больницам.В субботу в Мадриде состоялось заседание кризисного комитета с участием премьера Педро Санчеса, министров транспорта и МВД. "Мы продолжаем работать со всеми имеющимися ресурсами <…> для смягчения последствий "Филомены". Координация и сотрудничество — ключевые сейчас", — написал Санчес в Twitter по его итогам.Глава МВД Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что все стратегические дороги в сообществе Мадрид разблокированы, хотя в целом в стране проблемы наблюдаются на более чем 700 дорогах, движение на 170 полностью запрещено, на 435 обязательно использовать цепи. "Людей в машинах на трассах нет", — заверил он, пообещав, что машины, брошенные на дорогах в сообществе Мадрид, будут эвакуированы в ближайшие часы. Кроме того, по его словам, в ближайшее время начнется движение фур и грузовиков под конвоем Гражданской гвардии.Гранде-Марласка вновь призвал избегать ненужного передвижения и проявлять максимальную осторожность, поскольку ожидается понижение температуры.Министр транспорта Хосе Луис Абалос сообщил, что в самое ближайшее время возобновиться движение поездов из столицы по некоторым направлениям.

мадрид (город)

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Мадридцы подручными средствами расчищают улицы от снега Жители Мадрида вышли на улицы, чтобы попытаться расчистить от снега подходы к подъездам и гаражам. Лопаты оказались далеко не у всех, поэтому в ход идут любые подручные средства - тележки, палки, совки. Длинные очереди выстроились в пекарни, люди запасаются хлебом. 2021-01-10T16:36 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

педро санчес, мадрид (город), в мире