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"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде
"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде
Невиданная по силе буря "Филомена", которая принесла в Испанию снег и сильный ветер, в минувшие выходные парализовала столицу страны. Сугробы на площадях и... РИА Новости, 11.01.2021
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Невиданная по силе буря "Филомена", которая принесла в Испанию снег и сильный ветер, в минувшие выходные парализовала столицу страны. Сугробы на площадях и лыжники на улицах Мадрида — в фотоленте Ria.ru.
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погода, мадрид, фото, фото

"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде

13:05 11.01.2021 (обновлено: 14:13 11.01.2021)
 
Читать ria.ru в
Невиданная по силе буря "Филомена", которая принесла в Испанию снег и сильный ветер, в минувшие выходные парализовала столицу страны. Сугробы на площадях и лыжники на улицах Мадрида — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Сильнейшая буря, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, привела к коллапсу в Испании.

Последствия снежной бури в Мадриде
1 из 14

Сильнейшая буря, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, привела к коллапсу в Испании.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

В Мадриде выпало столько снега, что город оказался полностью парализован.

Занесенные снегом во время снегопада столки в летнем кафе на Главной площади в Мадриде
2 из 14

В Мадриде выпало столько снега, что город оказался полностью парализован.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Остановились автобусы, было прервано железнодорожное сообщение и нарушена работа аэропорта.

Юноша бросает снежок во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде
3 из 14

Остановились автобусы, было прервано железнодорожное сообщение и нарушена работа аэропорта.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Улицы завалило, машин практически не было, и люди играли в снежки, сооружали снеговиков и катались по улицам на лыжах.

Люди играют в снежки на площади Кальяо в Мадриде
4 из 14

Улицы завалило, машин практически не было, и люди играли в снежки, сооружали снеговиков и катались по улицам на лыжах.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Мэр Мадрида заявил, что снегопад в городе оказался самым сильным за 80 лет.

Занесенный снегом автомобиль на одной из улиц в Мадриде
5 из 14

Мэр Мадрида заявил, что снегопад в городе оказался самым сильным за 80 лет.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало бурю "беспрецедентной с начала этого века".

Люди надевают маску на слепленного снеговика на одной из улиц в Мадриде
6 из 14

Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало бурю "беспрецедентной с начала этого века".

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

И если сначала власти призывали горожан не выходить на улицу, то позже попросили их освободить от снега подходы к домам и подъезды к гаражам.

Снегопад в Мадриде
7 из 14

И если сначала власти призывали горожан не выходить на улицу, то позже попросили их освободить от снега подходы к домам и подъезды к гаражам.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Горожане вооружились лопатами и подручными средствами и вышли чистить тротуары от снега, который при похолодании рискует превратиться в гололед.

Молодой человек в кигуруми делает селфи на мобильный телефон на улице Гран-Виа в Мадриде
8 из 14

Горожане вооружились лопатами и подручными средствами и вышли чистить тротуары от снега, который при похолодании рискует превратиться в гололед.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

В субботу в Мадриде собрался кризисный комитет с участием премьера, министров транспорта и МВД.

Люди гуляют после снегопада на Главной площади в Мадриде
9 из 14

В субботу в Мадриде собрался кризисный комитет с участием премьера, министров транспорта и МВД.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Мэр призвал отправить в город дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии.

Юноша бросает снежок во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде
10 из 14

Мэр призвал отправить в город дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Снегопад в Мадриде прекратился, но некоторые узкие улицы в центре все еще заблокированы.

Юноши прячутся за зонтом во время игры в снежки на площади Кальяо в Мадриде
11 из 14

Снегопад в Мадриде прекратился, но некоторые узкие улицы в центре все еще заблокированы.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Непонятно, когда власти приступят к уборке повалившихся под грузом снега веток и деревьев.

Заснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде
12 из 14

Непонятно, когда власти приступят к уборке повалившихся под грузом снега веток и деревьев.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Власти Испании не исключили возможности признать столицу зоной катастрофы.

Закрытый из-за снегопада вход на станцию метрополитена в Мадриде
13 из 14

Власти Испании не исключили возможности признать столицу зоной катастрофы.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Мадриде.

Сотрудники коммунальных служб убирают последствий снегопада в Мадриде
14 из 14

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Мадриде.

© РИА Новости / Бруно Тевенин
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