"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде
Сильнейшая буря, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, привела к коллапсу в Испании.
Сильнейшая буря, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, привела к коллапсу в Испании.
В Мадриде выпало столько снега, что город оказался полностью парализован.
В Мадриде выпало столько снега, что город оказался полностью парализован.
Остановились автобусы, было прервано железнодорожное сообщение и нарушена работа аэропорта.
Остановились автобусы, было прервано железнодорожное сообщение и нарушена работа аэропорта.
Улицы завалило, машин практически не было, и люди играли в снежки, сооружали снеговиков и катались по улицам на лыжах.
Улицы завалило, машин практически не было, и люди играли в снежки, сооружали снеговиков и катались по улицам на лыжах.
Мэр Мадрида заявил, что снегопад в городе оказался самым сильным за 80 лет.
Мэр Мадрида заявил, что снегопад в городе оказался самым сильным за 80 лет.
Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало бурю "беспрецедентной с начала этого века".
Государственное метеорологическое агентство AEMET назвало бурю "беспрецедентной с начала этого века".
И если сначала власти призывали горожан не выходить на улицу, то позже попросили их освободить от снега подходы к домам и подъезды к гаражам.
И если сначала власти призывали горожан не выходить на улицу, то позже попросили их освободить от снега подходы к домам и подъезды к гаражам.
Горожане вооружились лопатами и подручными средствами и вышли чистить тротуары от снега, который при похолодании рискует превратиться в гололед.
Горожане вооружились лопатами и подручными средствами и вышли чистить тротуары от снега, который при похолодании рискует превратиться в гололед.
В субботу в Мадриде собрался кризисный комитет с участием премьера, министров транспорта и МВД.
В субботу в Мадриде собрался кризисный комитет с участием премьера, министров транспорта и МВД.
Мэр призвал отправить в город дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии.
Мэр призвал отправить в город дополнительные подразделения военных для ликвидаций последствий стихии.
Снегопад в Мадриде прекратился, но некоторые узкие улицы в центре все еще заблокированы.
Снегопад в Мадриде прекратился, но некоторые узкие улицы в центре все еще заблокированы.
Непонятно, когда власти приступят к уборке повалившихся под грузом снега веток и деревьев.
Непонятно, когда власти приступят к уборке повалившихся под грузом снега веток и деревьев.
Власти Испании не исключили возможности признать столицу зоной катастрофы.
Власти Испании не исключили возможности признать столицу зоной катастрофы.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Мадриде.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Мадриде.