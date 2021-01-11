https://ria.ru/20210111/madrid-1592531494.html

"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде

"Филомена", которая привела к коллапсу: последствия снегопада в Мадриде

Невиданная по силе буря "Филомена", которая принесла в Испанию снег и сильный ветер, в минувшие выходные парализовала столицу страны. Сугробы на площадях и... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:05

2021-01-11T13:05

2021-01-11T14:13

погода

мадрид

фото

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Невиданная по силе буря "Филомена", которая принесла в Испанию снег и сильный ветер, в минувшие выходные парализовала столицу страны. Сугробы на площадях и лыжники на улицах Мадрида — в фотоленте Ria.ru.

мадрид

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мадрид, фото, фото