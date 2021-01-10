https://ria.ru/20210110/shkola-1592501801.html

В Петербурге школы будут работать в очном режиме после каникул

В Петербурге школы будут работать в очном режиме после каникул

Школы Петербурга после окончания зимних каникул с понедельника возобновляют работу в обычном очном режиме, при этом у родителей сохраняется возможность выбрать... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T22:32

2021-01-10T22:32

2021-01-10T22:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ирина потехина

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585297435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_018056ce47bc44a443a8a0906d54fbac.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Школы Петербурга после окончания зимних каникул с понедельника возобновляют работу в обычном очном режиме, при этом у родителей сохраняется возможность выбрать и смешанный формат обучения, сообщает городской комитет по образованию.Как отмечают городские власти, если родители опасаются за здоровье членов семьи, они могут оставить ребенка учиться дома. При этом он сохраняет место в школе, которая выставляет итоговые отметки по результатам аттестации.Ранее в конце декабря вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, которая курирует сферу образования, сообщила, что Петербург "сделал все возможное", чтобы сохранить очный формат обучения в учебном году 2020-2021. Она назвала это "огромной заслугой" городского педагогического сообщества. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина потехина, санкт-петербург, общество