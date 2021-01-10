Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210110/karabakh-1592494961.html
Главы служб безопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
Главы служб безопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:22
2021-01-10T20:22
ситуация в нагорном карабахе
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590036032_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_e97f1b7ccb1f31babb658586b03b9e33.jpg
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым, сообщили в воскресенье в пресс-центре СНБ.В пресс-центре опровергли утверждения ряда Telegram-каналов, что в повестку подобных встреч могут быть включены пограничные и территориальные вопросы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590036032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c135841417965e4b84ab090a06f26e87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, азербайджан, армения, в мире

Главы служб безопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

20:22 10.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым, сообщили в воскресенье в пресс-центре СНБ.

"Слухи о (запланированной - ред.) завтра встрече руководителей СНБ Армении и СГБ Азербайджана в Тавушской области не соответствуют действительности. Аналогичная встреча прошла несколько дней назад в нейтральной зоне близ села Ерасх Араратской области, а также сегодня у населенных пунктов Воротан и Шурнух Горисского района Сюникской области Армении. Обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
В пресс-центре опровергли утверждения ряда Telegram-каналов, что в повестку подобных встреч могут быть включены пограничные и территориальные вопросы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния