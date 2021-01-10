https://ria.ru/20210110/karabakh-1592494961.html

Главы служб безопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

Главы служб безопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T20:22

2021-01-10T20:22

2021-01-10T20:22

ситуация в нагорном карабахе

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азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым, сообщили в воскресенье в пресс-центре СНБ.В пресс-центре опровергли утверждения ряда Telegram-каналов, что в повестку подобных встреч могут быть включены пограничные и территориальные вопросы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201215/karabakh-1589202375.html

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москва, азербайджан, армения, в мире