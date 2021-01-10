Главы служб безопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян провел вторую за последние дни встречу с руководителем Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиевым, сообщили в воскресенье в пресс-центре СНБ.
"Слухи о (запланированной - ред.) завтра встрече руководителей СНБ Армении и СГБ Азербайджана в Тавушской области не соответствуют действительности. Аналогичная встреча прошла несколько дней назад в нейтральной зоне близ села Ерасх Араратской области, а также сегодня у населенных пунктов Воротан и Шурнух Горисского района Сюникской области Армении. Обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском без вести пропавших", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.
16 ноября 2020, 20:36ИнфографикаРоссийские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
В пресс-центре опровергли утверждения ряда Telegram-каналов, что в повестку подобных встреч могут быть включены пограничные и территориальные вопросы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.