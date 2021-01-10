https://ria.ru/20210110/karabakh-1592480448.html
Эксперт прокомментировал предстоящие трехсторонние переговоры по Карабаху
Эксперт прокомментировал предстоящие трехсторонние переговоры по Карабаху
Возможности для маневра у премьер-министра Армении Никола Пашиняна в "поствоенный" период ограничены, заявил РИА Новости директор армянского филиала Института... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:18
2021-01-10T17:18
2021-01-10T17:19
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
институт стран снг
ильхам алиев
владимир путин
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Возможности для маневра у премьер-министра Армении Никола Пашиняна в "поствоенный" период ограничены, заявил РИА Новости директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, комментируя предстоящую в Москве встречу лидеров Армении, России и Азербайджана.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Отмечалось, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей."В поствоенный период у Пашиняна есть достаточно ограниченный маневр для действий ввиду содержания того документа, который был им подписан (9 ноября –ред.), той реальности, в которой оказалась армяно-азербайджано-карабахская граница в период после 9 ноября", - сказал Маркаров.По его словам, премьеру Армении приходится функционировать в этих условиях ограниченных возможностей, на фоне недовольства, которое вызвало подписанное 9 ноября заявление по Карабаху "у части армянского общества, большей части интеллигенции и практически у всего политического поля – парламентских и непарламентских сил".По словам эксперта, премьеру в этих условиях придется взять на себя ответственность за происходящие процессы, и эта ответственность видится по-разному в различных политических кругах. "Если правящее поле, которое фактически монополизировано Пашиняном, видит эту ответственность в том, чтобы извлечь в создавшейся ситуации какие-то хотя бы минимальные дивиденды с точки зрения развития региональных инфраструктурных возможностей, то оппозиция воспринимает происходящее в негативном плане, в контексте того, что перед страной стоит проблема сохранения суверенитета, вопросы, связанные с различными элементами безопасности - не только военно-политической, но и экономической, финансовой, продовольственной и так далее", - отметил эксперт.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/karabakh-1592308484.html
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никол пашинян, институт стран снг, ильхам алиев, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости.
Возможности для маневра у премьер-министра Армении
Никола Пашиняна в "поствоенный" период ограничены, заявил РИА Новости директор армянского филиала Института стран СНГ
Александр Маркаров, комментируя предстоящую в Москве
встречу лидеров Армении, России и Азербайджана
.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин
, президент Азербайджана Ильхам Алиев
и премьер-министр Армении Никол Пашинян
планируют в ходе переговоров в Москве рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе
и обсудить дальнейшие шаги. Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Отмечалось, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
"В поствоенный период у Пашиняна есть достаточно ограниченный маневр для действий ввиду содержания того документа, который был им подписан (9 ноября –ред.), той реальности, в которой оказалась армяно-азербайджано-карабахская граница в период после 9 ноября", - сказал Маркаров.
По его словам, премьеру Армении приходится функционировать в этих условиях ограниченных возможностей, на фоне недовольства, которое вызвало подписанное 9 ноября заявление по Карабаху "у части армянского общества, большей части интеллигенции и практически у всего политического поля – парламентских и непарламентских сил".
По словам эксперта, премьеру в этих условиях придется взять на себя ответственность за происходящие процессы, и эта ответственность видится по-разному в различных политических кругах. "Если правящее поле, которое фактически монополизировано Пашиняном, видит эту ответственность в том, чтобы извлечь в создавшейся ситуации какие-то хотя бы минимальные дивиденды с точки зрения развития региональных инфраструктурных возможностей, то оппозиция воспринимает происходящее в негативном плане, в контексте того, что перед страной стоит проблема сохранения суверенитета, вопросы, связанные с различными элементами безопасности - не только военно-политической, но и экономической, финансовой, продовольственной и так далее", - отметил эксперт.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.