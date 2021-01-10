https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html
От Лувра до космоса: как посмотреть весь мир, не вставая с дивана
От Лувра до космоса: как посмотреть весь мир, не вставая с дивана
Туризм изменился, люди теперь путешествуют осторожнее, далеко не все границы открылись, и неизвестно, когда это произойдет. Но мир становится более доступным... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T08:00
2021-01-10T08:00
2021-01-10T08:02
куда поехать
государственный эрмитаж
республика дагестан
московский кремль (музей-заповедник)
москва
муром
аляска
африка
республика крым
тюмень
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195648_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_0a2c411c7761f6e864cf7016aa8b4d99.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Туризм изменился, люди теперь путешествуют осторожнее, далеко не все границы открылись, и неизвестно, когда это произойдет. Но мир становится более доступным онлайн. Виртуальные прогулки по городу с реальными гидами, полет на дроне над Карелией, экскурсии в лучшие музеи мира, национальные парки, необычные туры, в том числе по, казалось бы, давно исхоженным местам — в материале РИА Новости.Картины в смартфоне"Посетите музей так, как вы никогда не делали раньше!" — предлагает Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе. Открыты все двери, можно внимательно рассмотреть с разных ракурсов экспонаты, причудливые интерьеры — от пола до потолка. Потом оказаться, например, в Сикстинской капелле в Ватикане, а после отправиться в санкт-петербургский Эрмитаж. А завершить путешествие — в Оружейной палате Московского Кремля. Многие музеи принимают виртуальных гостей — как через собственные сайты, так и с общих ресурсов. Гулять по роскошным залам можно и дома, сидя на диване, и в метро — где угодно, главное, чтобы была связь.Прогулки по городам и селам России не менее интересны. Там ждет селфи с богиней в Анапе или ленточка на счастье в чуме в Кыштырле Тюменской области. А в Муроме — "компьютерные динозавры" — кто еще помнит громоздкие черно-белые мониторы? "Из историй о музеях и экспонатах, культурных особенностях малых городов, поселков, сел, станиц, аулов, улусов мы с вами создадим информационный портал-навигатор по музеям и достопримечательностям", — поясняют на сайте проекта "Хранители Родины". Там надо не только смотреть, но и много читать. Зато оживают различные уголки страны, сразу хочется поместить их на карту будущих реальных путешествий.В пространстве и времениМегаполисы не отстают. Более 140 уникальных маршрутов представлены на портале "Узнай Москву": секреты улиц и знакомых районов, квесты. В октябре добавился новый тур — на все времена года. "Приглашаем вас на онлайн-прогулку по съемочным площадкам культового советского фильма, лауреата премии "Оскар" — картины "Москва слезам не верит", — сообщает сайт. — Это уникальная возможность вспомнить любимых героев, повторить крылатые фразы и перенестись в Москву 70-х и 50-х годов, не покидая своего дома".Можно прогуляться по разным городам мира виртуально, но с настоящим экскурсоводом. Цена — от пяти евро, но, как правило, не больше десяти. Экскурсии — по расписанию. "Люцерн — без шаблонов", "Небанальный Амстердам", "Десять мифов об англичанах" — вот лишь несколько из январских экскурсий. Общение с гидом — в реальном времени. Есть и виртуальный тур наоборот. То есть подняться с дивана и выйти из дома придется. А дальше "нереальные люди проведут интерактивные экскурсии для жителей и путешественников". "Юра — виртуальная москвичка с нетипичным именем, которая любит свой город, а еще увлекается его историей и архитектурой, — поясняет Анастасия Кузнецова, сооснователь стартапа. — Она проводит индивидуальные прогулки в Facebook Messenger по двум любимым районам: "Патрикам" и "Музеону". Девушка рассказывает, что можно найти в парке, если свернуть с многолюдной набережной, а также открывает неочевидные локации в типично тусовочном месте".Будут виртуальные гиды и по другим городам.Полеты на дроне и прогулки с иностранцамиЕще один новый проект видеоэкскурсий, но уже в записи, позволяет увидеть регионы России глазами зарубежных гостей. Что француз думает о Дагестане, немец — о Курске, индиец — о Хакасии, а турок, чей прапрадедушка уехал из Крыма, об этом полуострове — в проекте "By Foreigners — Россия глазами иностранца". Участники — студенты и аспиранты, которые учатся в России."Добро пожаловать на дрон профессора Дервиля (летает над Карелией. — Прим. ред.), — зазывают авторы другого проекта. — Он покажет места здешние, чудесных существ полные, позволит найти то, что не думалось искать прежде здесь". Это формат веб-сериала с сюжетом, спецэффектами и мультипликацией. Главный герой — дрон, путешествующий по сказочным уголкам республики в поисках ученого. Ограничение — 12+, но короткие экскурсионные ролики интересны прежде всего детям. Рассказы о достопримечательностях, виды с высоты перемежаются поиском мифических и сказочных существ и общением с ними. Земля в объективе и иллюминатореВеб-камеры — от Африки до Арктики — позволяют собственными глазами увидеть не сказочных, а вполне реальных существ. И побывать практически в любой точке мира. Достаточно задать поисковый запрос и уточнить, что именно интересует: Нью-Йорк, Рованиеми, Санкт-Петербург, Крым... "Мы приносим вам природу, сырую, незаписанную и неотредактированную", — подчеркивают в одной из крупнейших сетей веб-камер на планете. Вот где-то в Африке купаются слоны, а на Аляске медведь поймал форель в водопаде, в панда-центре в Китае резвятся эти забавные животные, своя жизнь — с медузами и рыбами — под водой, где тоже есть камеры.В реальном времени доступны, например, Ниагарский водопад, северное сияние (если оно, конечно, есть), вид на Землю из космоса с МКС.
https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html
https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html
https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html
москва
муром
аляска
африка
республика крым
тюмень
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда поехать, государственный эрмитаж, республика дагестан, московский кремль (музей-заповедник), москва, муром, аляска, африка, республика крым, тюмень, санкт-петербург, республика карелия, туризм
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Туризм изменился, люди теперь путешествуют осторожнее, далеко не все границы открылись, и неизвестно, когда это произойдет. Но мир становится более доступным онлайн. Виртуальные прогулки по городу с реальными гидами, полет на дроне над Карелией, экскурсии в лучшие музеи мира, национальные парки, необычные туры, в том числе по, казалось бы, давно исхоженным местам — в материале РИА Новости.
Картины в смартфоне
"Посетите музей так, как вы никогда не делали раньше!" — предлагает
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе. Открыты все двери, можно внимательно рассмотреть с разных ракурсов экспонаты, причудливые интерьеры — от пола до потолка. Потом оказаться
, например, в Сикстинской капелле в Ватикане, а после отправиться
в санкт-петербургский Эрмитаж. А завершить
путешествие — в Оружейной палате Московского Кремля.
Многие музеи принимают виртуальных гостей — как через собственные сайты, так и с общих ресурсов. Гулять по роскошным залам можно и дома, сидя на диване, и в метро — где угодно, главное, чтобы была связь.
Прогулки по городам и селам России не менее интересны. Там ждет селфи с богиней в Анапе или ленточка на счастье в чуме в Кыштырле Тюменской области. А в Муроме — "компьютерные динозавры" — кто еще помнит громоздкие черно-белые мониторы?
"Из историй о музеях и экспонатах, культурных особенностях малых городов, поселков, сел, станиц, аулов, улусов мы с вами создадим информационный портал-навигатор по музеям и достопримечательностям", — поясняют
на сайте проекта "Хранители Родины". Там надо не только смотреть, но и много читать. Зато оживают различные уголки страны, сразу хочется поместить их на карту будущих реальных путешествий.
В пространстве и времени
Мегаполисы не отстают. Более 140 уникальных маршрутов представлены
на портале "Узнай Москву": секреты улиц и знакомых районов, квесты. В октябре добавился новый тур — на все времена года. "Приглашаем вас на онлайн-прогулку по съемочным площадкам культового советского фильма, лауреата премии "Оскар" — картины "Москва слезам не верит", — сообщает
сайт. — Это уникальная возможность вспомнить любимых героев, повторить крылатые фразы и перенестись в Москву 70-х и 50-х годов, не покидая своего дома".
Можно прогуляться по разным городам мира виртуально, но с настоящим экскурсоводом. Цена — от пяти евро, но, как правило, не больше десяти. Экскурсии — по расписанию.
"Люцерн — без шаблонов", "Небанальный Амстердам", "Десять мифов об англичанах" — вот лишь несколько из январских экскурсий. Общение с гидом — в реальном времени.
Есть и виртуальный тур наоборот. То есть подняться с дивана и выйти из дома придется. А дальше "нереальные люди проведут
интерактивные экскурсии для жителей и путешественников".
"Юра — виртуальная москвичка с нетипичным именем, которая любит свой город, а еще увлекается его историей и архитектурой, — поясняет Анастасия Кузнецова, сооснователь стартапа. — Она проводит индивидуальные прогулки в Facebook Messenger по двум любимым районам: "Патрикам" и "Музеону". Девушка рассказывает, что можно найти в парке, если свернуть с многолюдной набережной, а также открывает неочевидные локации в типично тусовочном месте".
Будут виртуальные гиды и по другим городам.
Полеты на дроне и прогулки с иностранцами
Еще один новый проект видеоэкскурсий, но уже в записи, позволяет
увидеть регионы России глазами зарубежных гостей. Что француз думает о Дагестане, немец — о Курске, индиец — о Хакасии, а турок, чей прапрадедушка уехал из Крыма, об этом полуострове — в проекте "By Foreigners — Россия глазами иностранца". Участники — студенты и аспиранты, которые учатся в России.
"Добро пожаловать на дрон профессора Дервиля (летает над Карелией. — Прим. ред.), — зазывают авторы другого проекта. — Он покажет
места здешние, чудесных существ полные, позволит найти то, что не думалось искать прежде здесь".
Это формат веб-сериала с сюжетом, спецэффектами и мультипликацией. Главный герой — дрон, путешествующий по сказочным уголкам республики в поисках ученого. Ограничение — 12+, но короткие экскурсионные ролики интересны прежде всего детям. Рассказы о достопримечательностях, виды с высоты перемежаются поиском мифических и сказочных существ и общением с ними.
Земля в объективе и иллюминаторе
Веб-камеры — от Африки до Арктики — позволяют
собственными глазами увидеть
не сказочных, а вполне реальных существ. И побывать
практически в любой точке мира. Достаточно задать поисковый запрос и уточнить, что именно интересует: Нью-Йорк, Рованиеми, Санкт-Петербург, Крым...
"Мы приносим вам природу, сырую, незаписанную и неотредактированную", — подчеркивают
в одной из крупнейших сетей веб-камер на планете.
Вот где-то в Африке купаются слоны, а на Аляске медведь поймал форель в водопаде, в панда-центре в Китае резвятся эти забавные животные, своя жизнь — с медузами и рыбами — под водой, где тоже есть камеры.
В реальном времени доступны, например, Ниагарский водопад
, северное сияние
(если оно, конечно, есть), вид
на Землю из космоса с МКС.