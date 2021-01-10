https://ria.ru/20210110/ekskursii-1591645458.html

От Лувра до космоса: как посмотреть весь мир, не вставая с дивана

От Лувра до космоса: как посмотреть весь мир, не вставая с дивана

Туризм изменился, люди теперь путешествуют осторожнее, далеко не все границы открылись, и неизвестно, когда это произойдет. Но мир становится более доступным... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:02

куда поехать

государственный эрмитаж

республика дагестан

московский кремль (музей-заповедник)

москва

муром

аляска

африка

республика крым

тюмень

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Туризм изменился, люди теперь путешествуют осторожнее, далеко не все границы открылись, и неизвестно, когда это произойдет. Но мир становится более доступным онлайн. Виртуальные прогулки по городу с реальными гидами, полет на дроне над Карелией, экскурсии в лучшие музеи мира, национальные парки, необычные туры, в том числе по, казалось бы, давно исхоженным местам — в материале РИА Новости.Картины в смартфоне"Посетите музей так, как вы никогда не делали раньше!" — предлагает Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе. Открыты все двери, можно внимательно рассмотреть с разных ракурсов экспонаты, причудливые интерьеры — от пола до потолка. Потом оказаться, например, в Сикстинской капелле в Ватикане, а после отправиться в санкт-петербургский Эрмитаж. А завершить путешествие — в Оружейной палате Московского Кремля. Многие музеи принимают виртуальных гостей — как через собственные сайты, так и с общих ресурсов. Гулять по роскошным залам можно и дома, сидя на диване, и в метро — где угодно, главное, чтобы была связь.Прогулки по городам и селам России не менее интересны. Там ждет селфи с богиней в Анапе или ленточка на счастье в чуме в Кыштырле Тюменской области. А в Муроме — "компьютерные динозавры" — кто еще помнит громоздкие черно-белые мониторы? "Из историй о музеях и экспонатах, культурных особенностях малых городов, поселков, сел, станиц, аулов, улусов мы с вами создадим информационный портал-навигатор по музеям и достопримечательностям", — поясняют на сайте проекта "Хранители Родины". Там надо не только смотреть, но и много читать. Зато оживают различные уголки страны, сразу хочется поместить их на карту будущих реальных путешествий.В пространстве и времениМегаполисы не отстают. Более 140 уникальных маршрутов представлены на портале "Узнай Москву": секреты улиц и знакомых районов, квесты. В октябре добавился новый тур — на все времена года. "Приглашаем вас на онлайн-прогулку по съемочным площадкам культового советского фильма, лауреата премии "Оскар" — картины "Москва слезам не верит", — сообщает сайт. — Это уникальная возможность вспомнить любимых героев, повторить крылатые фразы и перенестись в Москву 70-х и 50-х годов, не покидая своего дома".Можно прогуляться по разным городам мира виртуально, но с настоящим экскурсоводом. Цена — от пяти евро, но, как правило, не больше десяти. Экскурсии — по расписанию. "Люцерн — без шаблонов", "Небанальный Амстердам", "Десять мифов об англичанах" — вот лишь несколько из январских экскурсий. Общение с гидом — в реальном времени. Есть и виртуальный тур наоборот. То есть подняться с дивана и выйти из дома придется. А дальше "нереальные люди проведут интерактивные экскурсии для жителей и путешественников". "Юра — виртуальная москвичка с нетипичным именем, которая любит свой город, а еще увлекается его историей и архитектурой, — поясняет Анастасия Кузнецова, сооснователь стартапа. — Она проводит индивидуальные прогулки в Facebook Messenger по двум любимым районам: "Патрикам" и "Музеону". Девушка рассказывает, что можно найти в парке, если свернуть с многолюдной набережной, а также открывает неочевидные локации в типично тусовочном месте".Будут виртуальные гиды и по другим городам.Полеты на дроне и прогулки с иностранцамиЕще один новый проект видеоэкскурсий, но уже в записи, позволяет увидеть регионы России глазами зарубежных гостей. Что француз думает о Дагестане, немец — о Курске, индиец — о Хакасии, а турок, чей прапрадедушка уехал из Крыма, об этом полуострове — в проекте "By Foreigners — Россия глазами иностранца". Участники — студенты и аспиранты, которые учатся в России."Добро пожаловать на дрон профессора Дервиля (летает над Карелией. — Прим. ред.), — зазывают авторы другого проекта. — Он покажет места здешние, чудесных существ полные, позволит найти то, что не думалось искать прежде здесь". Это формат веб-сериала с сюжетом, спецэффектами и мультипликацией. Главный герой — дрон, путешествующий по сказочным уголкам республики в поисках ученого. Ограничение — 12+, но короткие экскурсионные ролики интересны прежде всего детям. Рассказы о достопримечательностях, виды с высоты перемежаются поиском мифических и сказочных существ и общением с ними. Земля в объективе и иллюминатореВеб-камеры — от Африки до Арктики — позволяют собственными глазами увидеть не сказочных, а вполне реальных существ. И побывать практически в любой точке мира. Достаточно задать поисковый запрос и уточнить, что именно интересует: Нью-Йорк, Рованиеми, Санкт-Петербург, Крым... "Мы приносим вам природу, сырую, незаписанную и неотредактированную", — подчеркивают в одной из крупнейших сетей веб-камер на планете. Вот где-то в Африке купаются слоны, а на Аляске медведь поймал форель в водопаде, в панда-центре в Китае резвятся эти забавные животные, своя жизнь — с медузами и рыбами — под водой, где тоже есть камеры.В реальном времени доступны, например, Ниагарский водопад, северное сияние (если оно, конечно, есть), вид на Землю из космоса с МКС.

https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html

https://ria.ru/20201204/muzei-1587338392.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

https://ria.ru/20201228/zarubin-1590578552.html

https://ria.ru/20201212/puteshestviya-1588755960.html

москва

муром

аляска

африка

республика крым

тюмень

санкт-петербург

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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