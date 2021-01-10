https://ria.ru/20210110/durov-1592503368.html
Дуров призвал пользователей перейти на Android
Дуров призвал пользователей перейти на Android
Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T23:08
2021-01-10T23:08
2021-01-10T23:08
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией.Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google."Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — написал он.Дуров отметил, что переход на Android — это шаг, который может сделать рядовой пользователь для сохранения информационной свободы.
https://ria.ru/20210109/durov-1592372848.html
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android, telegram (приложение), дональд трамп, google, google android, apple ios, apple, павел дуров, twitter, соцсети, технологии, в мире