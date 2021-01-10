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Дуров призвал пользователей перейти на Android
Дуров призвал пользователей перейти на Android
Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T23:08
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android
telegram (приложение)
дональд трамп
google
google android
apple ios
apple
павел дуров
twitter
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владелец Telegram&nbsp;Павел Дуров заявил в своем блоге о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией.Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google."Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — написал он.Дуров отметил, что переход на Android — это шаг, который может сделать рядовой пользователь для сохранения информационной свободы.
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android, telegram (приложение), дональд трамп, google, google android, apple ios, apple, павел дуров, twitter, соцсети, технологии, в мире

Дуров призвал пользователей перейти на Android

23:08 10.01.2021
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге о целесообразности перехода с iOS на Android из-за того, что корпорация Apple, по его мнению, препятствует свободному обмену информацией.
Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников Дональда Трампа приложении Parler, заблокированном Apple и Google.
"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", — написал он.
Дуров отметил, что переход на Android — это шаг, который может сделать рядовой пользователь для сохранения информационной свободы.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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