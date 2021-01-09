https://ria.ru/20210109/twitter-1592363344.html

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:46

2021-01-09T02:46

2021-01-09T08:27

захват капитолия в вашингтоне

вашингтон

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию".Twitter напоминает, что никакие учетные записи не стоят выше правил и что платформу нельзя использовать для подстрекательства к насилию."Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года", — добавляется в заявлении.В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления Трамп накануне на митинге, когда глава государства в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.Впоследствии тысячи сторонников действующего президента пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге, погибли пять человек.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.Через несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

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вашингтон, дональд трамп, сша, twitter, в мире