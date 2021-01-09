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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/twitter-1592363344.html
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа
Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:46
2021-01-09T08:27
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию".Twitter напоминает, что никакие учетные записи не стоят выше правил и что платформу нельзя использовать для подстрекательства к насилию."Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года", — добавляется в заявлении.В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления Трамп накануне на митинге, когда глава государства в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.Впоследствии тысячи сторонников действующего президента пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге, погибли пять человек.Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.Через несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
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вашингтон, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа

02:46 09.01.2021 (обновлено: 08:27 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

"После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию. <...> В контексте ужасающих событий этой недели мы ясно дали понять в среду, что дополнительные нарушения правил Twitter могут иметь последствием как раз подобные действия", — говорится в сообщении соцсети.

Twitter напоминает, что никакие учетные записи не стоят выше правил и что платформу нельзя использовать для подстрекательства к насилию.
"Планы будущих вооруженных протестов уже начали распространяться в Twitter и за его пределами, в том числе предложения дополнительных нападений на Капитолий США и здания капитолиев в штатах 17 января 2021 года", — добавляется в заявлении.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
В Вашингтоне перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспорядки. Они начались после выступления Трамп накануне на митинге, когда глава государства в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы.
Впоследствии тысячи сторонников действующего президента пришли к зданию конгресса, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в Капитолий. В итоге, погибли пять человек.
Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в Вашингтон нацгвардию, а протестующих призвал к порядку.
Через несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, и обе палаты продолжили работу.
Затем конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.
Трамп пообещал мирную передачу власти, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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