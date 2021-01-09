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Twitter заблокировал французского депутата за посты от имени Трампа

Twitter заблокировал французского депутата за посты от имени Трампа

Twitter заблокировал аккаунт французского депутата Жоакима Сон-Форже, в котором после блокировки соцсетью личного аккаунта президента США Дональда Трампа стали... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T23:10

2021-01-09T23:10

2021-01-09T23:10

захват капитолия в вашингтоне

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт французского депутата Жоакима Сон-Форже, в котором после блокировки соцсетью личного аккаунта президента США Дональда Трампа стали появляться сообщения якобы от имени нынешнего американского лидера, сообщает европейская газета Politico.По ее данным, спустя несколько часов после того, как Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа, имя и фотография в верифицированном аккаунте Сон-Форже были изменены на те, что были ранее в профиле американского президента. Одно из сообщений, которые успели появиться в микроблоге французского депутата "от имени Трампа", гласило: "Помогите".Это уже не первый подобный инцидент с аккаунтом французского депутата. По информации издания, в апреле прошлого года там появились имя и фотография президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда в фейковом аккаунте Макрона в течение нескольких часов был опубликован ряд сообщений, в одном из которых тот якобы полностью соглашался с противоречивыми заявлениями Трампа по поводу роли Китая в ситуации с распространением коронавируса. Сам Сон-Форже позднее заявлял, что его телефон и аккаунт были взломаны.Ранее Twitter заморозил учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, на этой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании Конгресса США. Трамп призывал своих сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, при этом он называл их патриотами и продолжал заявлять, что выборы были фальсифицированы.

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эммануэль макрон, дональд трамп, франция, китай, сша, twitter, в мире