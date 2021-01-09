https://ria.ru/20210109/trump-1592365451.html

"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter

"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T04:44

2021-01-09T04:44

2021-01-09T10:50

капитолий

джо байден

вашингтон

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter."Нас не заставишь замолчать!" — говорится в заявлении, опубликованном его администрацией.Это же сообщение появилось в официальном аккаунте главы государства, однако Twitter тут же удалил его.По его словам, Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова. При этом он подчеркнул, что сервис не просуществовал бы долго, если бы не "подарок от властей", освободивших его от ответственности за публикации. Трамп уже давно, но безуспешно добивается введения такой меры для соцсетей.Twitter объявил, что навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". После этого на странице предвыборного штаба президента появилась картинка — перекрашенный в красный цвет логотип Twitter с серпом и молотом. Сервис тут же удалил это изображение и заблокировал аккаунт. Кроме того, под блокировку попали и страницы некоторых соратников Трампа.Шестого января, когда конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками и призвал их идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам". В результате тысячи человек осадили здание конгресса, а затем ворвались в него и учинили погром. Жертвами беспорядков стали четверо протестующих и один полицейский. Парламентарии от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве и призывают отстранить его от должности.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210108/tramp-1592351822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, джо байден, вашингтон, дональд трамп, сша, twitter, в мире