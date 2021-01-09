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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/trump-1592365451.html
"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T04:44
2021-01-09T10:50
капитолий
джо байден
вашингтон
захват капитолия в вашингтоне
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter."Нас не заставишь замолчать!" — говорится в заявлении, опубликованном его администрацией.Это же сообщение появилось в официальном аккаунте главы государства, однако Twitter тут же удалил его.По его словам, Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова. При этом он подчеркнул, что сервис не просуществовал бы долго, если бы не "подарок от властей", освободивших его от ответственности за публикации. Трамп уже давно, но безуспешно добивается введения такой меры для соцсетей.Twitter объявил, что навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". После этого на странице предвыборного штаба президента появилась картинка — перекрашенный в красный цвет логотип Twitter с серпом и молотом. Сервис тут же удалил это изображение и заблокировал аккаунт. Кроме того, под блокировку попали и страницы некоторых соратников Трампа.Шестого января, когда конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками и призвал их идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам". В результате тысячи человек осадили здание конгресса, а затем ворвались в него и учинили погром. Жертвами беспорядков стали четверо протестующих и один полицейский. Парламентарии от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве и призывают отстранить его от должности.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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капитолий, джо байден, вашингтон, дональд трамп, сша, twitter, в мире

"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter

04:44 09.01.2021 (обновлено: 10:50 09.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на блокировку его аккаунта в Twitter.
"Нас не заставишь замолчать!" — говорится в заявлении, опубликованном его администрацией.
Это же сообщение появилось в официальном аккаунте главы государства, однако Twitter тут же удалил его.

"Я предсказывал, что такое произойдет. Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить собственную платформу в ближайшем будущем", — добавил Трамп.

По его словам, Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова. При этом он подчеркнул, что сервис не просуществовал бы долго, если бы не "подарок от властей", освободивших его от ответственности за публикации. Трамп уже давно, но безуспешно добивается введения такой меры для соцсетей.
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"Twitter не имеет отношения к свободе слова. Они занимаются только продвижением радикальной левой платформы, где разрешается свободно говорить одним из самых злобных людей в мире", — заключил действующий президент.

Twitter объявил, что навсегда заблокировал личный аккаунт Трампа из-за "риска подстрекательства к насилию". После этого на странице предвыборного штаба президента появилась картинка — перекрашенный в красный цвет логотип Twitter с серпом и молотом. Сервис тут же удалил это изображение и заблокировал аккаунт. Кроме того, под блокировку попали и страницы некоторых соратников Трампа.
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Шестого января, когда конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками и призвал их идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам". В результате тысячи человек осадили здание конгресса, а затем ворвались в него и учинили погром. Жертвами беспорядков стали четверо протестующих и один полицейский.
Парламентарии от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве и призывают отстранить его от должности.
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДжо БайденВашингтонДональд ТрампСШАTwitterВ мире
 
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