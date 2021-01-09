https://ria.ru/20210109/sudan-1591607931.html

История обретения независимости Южным Суданом

История обретения независимости Южным Суданом

Официально суверенитет Южного Судана был провозглашен 9 июля 2011 года. При этом практически вся новейшая история Южного Судана – это история длительной и... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T01:37

2021-01-09T01:37

2021-01-09T01:37

справки

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Официально суверенитет Южного Судана был провозглашен 9 июля 2011 года. При этом практически вся новейшая история Южного Судана – это история длительной и кровопролитной борьбы за независимость.Территории Судана и Южного Судана расположены на северо-востоке Африки. В IV-III тысячелетиях до нашей эры здесь возникла культура, близкая современной ей культуре Египта. С V века на этой территории возникли христианские государства Мукурра, Алоа, Нобатия, Нубия, в XVI веке – мусульманские государства Сеннар, Дарфурский султанат и др. В начале XIX территория Судана была завоевана египетским правителем Мухаммедом Али, позже возникло теократическое независимое государство. Географически единый Судан, до провозглашения независимости Южного Судана, – крупнейшее государство африканского континента, северная часть которого – Ливийская и Нубийская пустыни, разделенные долиной Нила шириной около двух километров, а южная – тропические и экваториальные леса с обилием плодородных земель. На Севере Судана издревле проживали семито-хамитские и кушитские племена, родственные древним египтянам. Заселение Юга Судана связано с миграцией народов Центральной Африки: около X века – нилотов, а в XVI веке – народа занде. Благоприятные для земледелия и скотоводства ресурсы южных территорий ограничили движение негроидных народов на Север Судана. В то же время географическая отдаленность и труднодоступность тропических лесов Судана не позволяла населению северных территорий обосноваться на юге. Изолированное от внешнего мира население южного Судана вплоть до XIX века не имело собственной государственности, было организовано по родоплеменному принципу, отличалось наличием натурального типа хозяйствования. Консервативный образ жизни южан способствовал сохранению среди большинства населения язычества вплоть до XX века.В то же самое время Север Судана находился в непрерывном взаимодействии с соседними государствами. В силу специфики природно-климатических условий богатые золотом, медью и слоновой костью территории были мало приспособлены для ведения сельского хозяйства, что обусловило потребность северян вступать в интенсивные торговые сношения с Египтом и странами аравийского полуострова. Торговля, добыча полезных ископаемых, а также политика стран-завоевателей способствовали процессу постепенного проникновения и ассимиляции арабского населения на территории северного Судана. Жители северных территорий на протяжении тысячелетий совершали регулярные набеги на южные земли с целью отбора воинов и рабов для последующей их продажи в соседние страны.Во время существования Англо-Египетского кондоминиума (1899-1956) Судан был разделен на две независимые колонии: арабо-мусульманский Северный Судан и нероидно-анимистский Южный Судан. Инициатором выделения южных провинций Судана в отдельную колонию выступила Великобритания, стремившаяся воспрепятствовать объединению всей территории Судана под властью арабо-мусульманского Египта. В 1920-х годах управление Южным Суданом было передано отдельной администрации, а в целях недопущения распространения на территории Южного Судана исламской культуры метрополия объявила о проведении политики "закрытых дверей". На территории Южного Судана была проведена массовая паспортизация населения, были выселены на север арабы-торговцы, введены ограничения на передвижение населения между двумя новообразованными колониями. Власти Великобритании избрали политику стимулирования и поощрения деятельности христианских миссионеров на территории Южного Судана. При христианских организациях создавались центры медицинской и гуманитарной помощи, образовательные и просветительские учреждения, центры по изучению английского языка. В итоге английский язык стал языком межплеменного общения, а негативные следствия крайней неразвитости Южного Судана были существенно лимитированы гуманитарной деятельностью миссионерских организаций.Существенную роль в управлении Северным Суданом играл Египет, по образцу которого реформировались системы образования, правосудия, религиозного воспитания. В свою очередь, Великобритания уделяла значительное внимание развитию инфраструктуры Северного Судана: в период существования кондоминиума были построены железная дорога и телеграфная сеть, открыт Порт-Судан, введены в эксплуатацию крупные ирригационные системы. Все это способствовало экономическому, социокультурному и политическому развитию населения Северного Судана. Политика раздельного управления Суданом в период англо-египетского кондоминиума привела к еще более острым противоречиям между населением северных и южных территорий.В феврале 1953 года Египет и Великобритания, в контексте набиравших в мире силу процессов деколонизации, пришли к соглашению о постепенном переходе Судана к самоуправлению, а затем и к провозглашению политического суверенитета. В 1954 году был создан суданский парламент, а 1 января 1956 года Судан получил политическую независимость. Англичане планировали, что Судан станет федеративным государством, в котором в равной степени будут соблюдены права арабского населения северных провинций и негроидного населения Южного Судана. Однако, в суданском движении за независимость ключевую роль играли суданские арабы, которые пообещали британцам реализовать федеративную модель, но в действительности предоставлять реальное политическое равенство Северу и Югу не планировали. Как только Судан получил политическую независимость, хартумское правительство отказалось от планов создания федеративного государства, что вызвало резкий рост сепаратистских настроений в его южных провинциях. В августе 1955 года на юге Судана началась гражданская война, представлявшая собой вооруженное противостояние правительственных войск Хартума и повстанцев Юга, требовавших предоставления независимости для своей территории.Первоначально южане не представляли серьезной опасности для суданских правительственных войск, поскольку лишь менее трети повстанцев имели огнестрельное оружие. Остальные, как и тысячи лет назад, сражались с помощью луков со стрелами и копий. Ситуация стала меняться к началу 1960-х годов, когда сформировалась централизованная организация южносуданского сопротивления, получившая название "Анья Нья" ("Жало змеи"). Эта организация заручилась поддержкой со стороны Израиля, Уганды, Эфиопии, Конго, ЮАР, Бельгии, США, Великобритании и др.Война Южного Судана против хартумского правительства привела к гибели по меньшей мере 500 тысяч мирных жителей. Сотни тысяч человек стали беженцами в соседних государствах.Вооруженным путем преодолеть сопротивление мятежников не удавалось, Хартум вступил в переговоры с руководителем повстанцев Джозефом Лагу, который в 1971 году сформировал Освободительное движение Южного Судана. Вооруженное противостояние завершилось подписанием в 1972 году Аддис-Абебского мирного соглашения, согласно которому три южные провинции (Экватория, Бахр эль Газал и Верхний Нил) получили реальную политическую и культурную автономию. Была создана 12-тысячная армия со смешанным офицерским корпусом из северян и южан. Английский язык получал статус регионального в южных провинциях. Хартумское правительство амнистировало повстанцев и создало комиссию для контроля за возвращением беженцев на территорию страны.Однако относительный мир в Южном Судане продлился недолго. Обострение ситуации вызвало обнаружение нефтяных месторождений в Южном Судане, а также усиление политического влияния исламских фундаменталистов на хартумское руководство. На тот момент Судан возглавлял президент Джафар Мухаммед Нимейри (1930-2009). В 1983 году он провозгласил Судан шариатским государством. В состав правительства вошли представители организации "Братья-мусульмане"*, началось повсеместное строительство мечетей. Шариатские законы были введены на территории всей страны, в том числе и на Юге, где мусульманское население находилось в абсолютном меньшинстве. В ответ на исламизацию Судана в южных провинциях началась активизация местных сепаратистов. Они обвинили хартумское правительство Нимейри в нарушении Аддис-Абебского соглашения. В 1983 году было заявлено о создании Суданской народной освободительной армии, которую возглавил полковник суданской армии Джон Гаранг (1945-2005). Подразделения, находившиеся под командованием Гаранга, действовали с территории Эфиопии, но вскоре им удалось поставить под свой контроль значительные районы провинций Южного Судана. В самом Судане в 1985 году произошел военный переворот, в результате которого власть в стране захватил генерал-полковник Абдель Рахман Свар аль-Дагаб (1934-2018), занимавший пост начальника генерального штаба вооруженных сил. Первоочередным решением мятежников была отмена конституции 1983 года, устанавливавшей шариатское законодательство. Бывший президент Нимейри оказался в изгнании, а сам генерал Свар аль-Дагаб в 1986 году передал власть правительству Садика аль-Махди (1935-2020), которое начало переговоры с южносуданскими повстанцами. В феврале был принят план мирного урегулирования, однако затем последовало резкое обострение ситуации. Его причиной стал новый военный переворот в июне 1989 года в Судане, в результате которого к власти пришел бригадный генерал Омар аль-Башир.Результатами деятельности аль-Башира стали установление диктаторского режима в стране, запрещение политических партий и профсоюзных организаций, возвращение к шариатскому законодательству.На территории южных провинций Судана возобновилась активная фаза боевых действий. В июле 1992 года хартумским войскам удалось в результате стремительного наступления взять под контроль штаб-квартиру южносуданских повстанцев в Торите. Против мирного населения южных провинций начались репрессии, включавшие в себя и угон десятков тысяч женщин и детей в рабство на север страны. По данным международных организаций, до 200 тысяч человек было захвачено в плен и обращено в рабство северосуданскими войсками и неправительственными арабскими формированиями.В 1995 году произошло объединение оппозиционных политических сил Северного Судана с повстанцами Южного Судана. В так называемый "Национальный демократический альянс" вошли Суданская народная освободительная армия, Демократический союз Судана и ряд других политических организаций. Все это привело к тому, что в 1997 году хартумское правительство подписало соглашение с частью повстанческих группировок о примирении. Активные боевые действия велись до 2004 года, хотя одновременно продолжались и переговоры о прекращении огня между противоборствующими группировками. 9 января 2005 года в столице Кении Найроби было подписано мирное соглашение. От лица повстанцев его подписал Джон Гаранг, от лица хартумского правительства – вице-президент Судана Али Осман Махаммад Таха. В соответствии с достигнутыми договоренностями, с 1 июля 2005 года Южному Судану предоставлялась автономия на шесть лет, после чего населению региона предоставлялось право провести референдум, на который был бы вынесен вопрос о независимости Южного Судана как отдельного государства. Командующий Суданской народной освободительной армией Джон Гаранг стал вице-президентом Судана. На территории Южного Судана отменялись законы шариата. В центральном правительстве выходцы из южных провинций получили треть постов. Доходы нефтедобывающей отрасли стороны договорились распределять поровну. Соглашение предусматривало вывод правительственных войск из районов, отходящих под управление администрации южан, а формирования Суданской народной освободительной армии должны были покинуть северные районы Судана.Одним из условий проведения референдума было выполнение пунктов Всеобъемлющего мирного соглашения.9 января 2011 года в Южном Судане состоялся референдум о самоопределении, в ходе которого более 98% участников высказались в пользу отделения.9 июля 2011 года была официально провозглашена независимость Южного Судана. 14 июля 2011 года Республика Южный Судан была принята в ООН, а 28 июля 2011 года – в Африканский союз.Однако между Суданом и Южным Суданом осталось много нерешенных вопросов, что приводило к постоянным военным стычкам на спорных территориях.Еще до международного признания, в мае 2011 года, начался вооруженный конфликт между Южным Суданом и Суданом в Южном Кордофане. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежных провинциях не удавалось. В 2020 году было подписано мирное соглашение.26 марта 2012 года между Суданом и Южным Суданом вспыхнул вооруженный конфликт из-за пограничного города Хеглиг и окрестных районов, многие из которых богаты природными ресурсами. В конфликте участвовали Суданская народная освободительная армия и вооруженные силы Судана. 10 апреля 2012 года Южный Судан захватил город Хеглиг, в ответ хартумское правительство объявило всеобщую мобилизацию и 22 апреля 2012 года добилось вывода южносуданских подразделений из Хеглига.Спорным остается богатый нефтью район Абьей. В 2011 году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьеей (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьеей. Мандат миссии ООН продлен до 15 мая 2021 года.Также спорной остается территория района Кафия-Кинги на западной границе двух государств.После отделения Южного Судана на южных территориях осталась большая часть нефтяных месторождений страны, в то время как нефтеперерабатывающая промышленность оказалась сосредоточена на севере. При этом единственный нефтепровод идет через территории Судана к городу Порт-Судан, расположенный на берегу Красного моря.Споры по поводу транзита нефти неоднократно осложняли отношения двух стран. Обстановка в Южном Судане остается напряженной. С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. В августе 2018 года правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривавший разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. В декабре 2019 года президент Южного Судана и лидер повстанцев продлили сроки формирования правительства на 100 дней. В феврале 2020 года после долгих переговоров Машар вошел в правительство, заняв пост вице-президента, но столкновения в стране продолжаются, множество жителей остаются на положении беженцев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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