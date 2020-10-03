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Судан ратифицировал итоговое мирное соглашение с повстанцами
Заместитель главы суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Даглю от имени суданского правительства ратифицировал в субботу в столице Южного Судана Джубе... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T15:19
2020-10-03T15:48
омар аль-башир
судан
южный судан
в мире
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<strong>ДОХА, 3 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель главы суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Даглю от имени суданского правительства ратифицировал в субботу в столице Южного Судана Джубе итоговое мирное соглашение с входящими в так называемый "революционный фронт" группировками, которые много лет действовали в пограничных с Южным Суданом суданских штатах, они станут частью национальной армии, передает корреспондент РИА Новости.Переходное правительство <a href="http://ria.ru/location_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Судана</a> подписало мирное соглашение в окончательном виде с такими крупным вооруженными группировками, как "Движение за справедливость и равенство", "Армией освобождения Судана" и "Народным движением за освобождение Судана - Север", действующими в суданских штатах Голубой Нил и <a href="http://ria.ru/location_South_Kordofan_South_Kurdufan/" target="_blank" data-auto="true">Южный Кордофан</a>.Это соглашение, в частности, включает в себя пункты о вхождении вооруженных группировок в состав суданской национальной армии в течение определенного времени, разделение власти с бывшими повстанцами на уровне федеральной власти и штатов, вхождение представителей повстанческих движений в состав законодательного совета, возвращение беженцев в свои районы, продление переходного периода на 39 месяцев после подписания мирного договора в окончательном виде.<a href="http://ria.ru/location_Khartoum/" target="_blank" data-auto="true">Хартум</a> и действующие в провинциях <a href="http://ria.ru/location_Darfur/" target="_blank" data-auto="true">Дарфур</a>, <a href="http://ria.ru/location_Blue_Nile_state/" target="_blank" data-auto="true">Голубой Нил</a> и Южный Кордофан повстанческие группировки и альянсы парафировали ранее соглашение о мире после почти 10 месяцев переговоров, которые велись при посредничестве <a href="http://ria.ru/location_South_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Южного Судана</a>. Церемония подписания прошла в столице Южного Судана <a href="http://ria.ru/location_Juba/" target="_blank" data-auto="true">Джубе</a> в присутствии главы суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_abdalla-khamdok/" target="_blank" data-auto="true">Абдаллы Хамдока</a>. Соглашение с Хартумом заключили группировки вооруженного сопротивления "Революционный фронт", "Народное движение за освобождение Судана - Север" (НДОС-С) во главе с Маликом Агаром и ряд других.Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проводились в Джубе с 2019 года в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Omar_al_Bashir/" target="_blank" data-auto="true">Омара аль-Башира</a>. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.Военные действия в пограничных с Южным Суданом суданских штатах Голубой Нил и Южный Кордофан начались в 2011 году после образования независимого Южного Судана. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежных провинциях в эпоху аль-Башира не удалось.
https://ria.ru/20200726/1574951351.html
https://ria.ru/20200524/1571920438.html
судан
южный судан
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омар аль-башир, судан, южный судан, в мире

Судан ратифицировал итоговое мирное соглашение с повстанцами

15:19 03.10.2020 (обновлено: 15:48 03.10.2020)
 
© AP Photo / Morwan AliАкция протеста в Хартуме, Судан
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© AP Photo / Morwan Ali
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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель главы суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Даглю от имени суданского правительства ратифицировал в субботу в столице Южного Судана Джубе итоговое мирное соглашение с входящими в так называемый "революционный фронт" группировками, которые много лет действовали в пограничных с Южным Суданом суданских штатах, они станут частью национальной армии, передает корреспондент РИА Новости.
Переходное правительство Судана подписало мирное соглашение в окончательном виде с такими крупным вооруженными группировками, как "Движение за справедливость и равенство", "Армией освобождения Судана" и "Народным движением за освобождение Судана - Север", действующими в суданских штатах Голубой Нил и Южный Кордофан.
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Это соглашение, в частности, включает в себя пункты о вхождении вооруженных группировок в состав суданской национальной армии в течение определенного времени, разделение власти с бывшими повстанцами на уровне федеральной власти и штатов, вхождение представителей повстанческих движений в состав законодательного совета, возвращение беженцев в свои районы, продление переходного периода на 39 месяцев после подписания мирного договора в окончательном виде.
Хартум и действующие в провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан повстанческие группировки и альянсы парафировали ранее соглашение о мире после почти 10 месяцев переговоров, которые велись при посредничестве Южного Судана. Церемония подписания прошла в столице Южного Судана Джубе в присутствии главы суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдока. Соглашение с Хартумом заключили группировки вооруженного сопротивления "Революционный фронт", "Народное движение за освобождение Судана - Север" (НДОС-С) во главе с Маликом Агаром и ряд других.
Переговоры между суданскими центральными властями и повстанческими группировками проводились в Джубе с 2019 года в рамках усилий новых властей Судана по урегулированию всех внутренних конфликтов, оставшихся со времен правления экс-президента Омара аль-Башира. Всеобъемлющее урегулирование в районах действия повстанческих группировок и их вовлечение в преобразования в стране было одним из условий формирования действующих после отстранения аль-Башира переходных суданских властей.
Военные действия в пограничных с Южным Суданом суданских штатах Голубой Нил и Южный Кордофан начались в 2011 году после образования независимого Южного Судана. За время конфликта стороны много раз организовывали мирный диалог, однако полностью погасить сопротивление и восстановить мирную жизнь в мятежных провинциях в эпоху аль-Башира не удалось.
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Омар аль-БаширСуданЮжный СуданВ мире
 
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