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МИД поприветствовал решение Южного Судана об административной реформе
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РИА Новости

МИД поприветствовал решение Южного Судана об административной реформе

21:44 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва надеется, что сторонам конфликта в Южном Судане удастся сформировать переходное правительство к 22 февраля, говорится в сообщении МИД РФ.
Президент Южного Судана 15 февраля решил выполнить главное требование оппозиции и сократить число штатов с 32 до 10, тем самым подготавливая почву для достижения соглашения о мире и формирования правительства национального единства.
"Приветствуем решение руководства Южного Судана о реорганизации административно-территориального устройства государства, идущее навстречу пожеланиям оппозиции. Рассчитываем, что этот шаг Джубы будет способствовать скорейшему выходу на взаимоприемлемые договоренности с представителями оппозиционных движений Правительством Республики Южный Судан. Выражаем надежду, что сторонам внутреннего южносуданского конфликта удастся преодолеть остающиеся разногласия и сформировать инклюзивное Переходное правительство национального единства к ранее согласованному сроку – 22 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
В МИД РФ также отметили важную роль Африканского союза и Межправительственной организации по сотрудничеству, оказывающих содействие процессу урегулирования внутреннего конфликта.
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Устройство Южного Судана было изменено в 2015 году: сначала власти решили установить 28 штатов вместо десяти, как было закреплено в конституции. В январе 2017 года количество штатов было еще увеличено - до 32. Оппозиционные силы критиковали нынешнее территориальное устройство страны из-за того, что оно нарушало границы расселения племен, что усиливало напряженность в отношениях между этническими группами.
Во время переходного периода стороны должны согласовать территориально-административное устройство страны и включить эти изменения в конституцию, которую необходимо принять до проведения выборов. Правительство нацединства планировалось сформировать до 22 февраля.
Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является оппозиционный лидер Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.
В августе 2018 года правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривавший разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. В декабре 2019 года президент Южного Судана и лидер повстанцев продлили сроки формирования правительства на 100 дней.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваРоссияЮжный СуданВ мире
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