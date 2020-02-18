МИД поприветствовал решение Южного Судана об административной реформе

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва надеется, что сторонам конфликта в Москва надеется, что сторонам конфликта в Южном Судане удастся сформировать переходное правительство к 22 февраля, говорится в сообщении МИД РФ.

Президент Южного Судана 15 февраля решил выполнить главное требование оппозиции и сократить число штатов с 32 до 10, тем самым подготавливая почву для достижения соглашения о мире и формирования правительства национального единства.

"Приветствуем решение руководства Южного Судана о реорганизации административно-территориального устройства государства, идущее навстречу пожеланиям оппозиции. Рассчитываем, что этот шаг Джубы будет способствовать скорейшему выходу на взаимоприемлемые договоренности с представителями оппозиционных движений Правительством Республики Южный Судан. Выражаем надежду, что сторонам внутреннего южносуданского конфликта удастся преодолеть остающиеся разногласия и сформировать инклюзивное Переходное правительство национального единства к ранее согласованному сроку – 22 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

МИД РФ также отметили важную роль Африканского союза и Межправительственной организации по сотрудничеству, оказывающих содействие процессу урегулирования внутреннего конфликта.

Устройство Южного Судана было изменено в 2015 году: сначала власти решили установить 28 штатов вместо десяти, как было закреплено в конституции. В январе 2017 года количество штатов было еще увеличено - до 32. Оппозиционные силы критиковали нынешнее территориальное устройство страны из-за того, что оно нарушало границы расселения племен, что усиливало напряженность в отношениях между этническими группами.

Во время переходного периода стороны должны согласовать территориально-административное устройство страны и включить эти изменения в конституцию, которую необходимо принять до проведения выборов. Правительство нацединства планировалось сформировать до 22 февраля.

Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является оппозиционный лидер Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.