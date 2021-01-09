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Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) составили рейтинг эффективности российских сенаторов, в документе отмечены РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:30
2021-01-09T07:30
россия
андрей кутепов
рейтинг
николай журавлев
ольга ковитиди
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
эдуард россель
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) составили рейтинг эффективности российских сенаторов, в документе отмечены как "передовики", так и те, кто не разработал за четыре года ни одного документа, из общего числа сенаторы стали авторами немногим более 13% проектов, внесенных в Госдуму за это время.В обращении на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отмечается, что эксперты института провели анализ законотворческой активности членов Совета Федерации с 2016 года по настоящее время. "В ходе исследования нам удалось выявить наиболее и наименее активных сенаторов, определить результативность их законотворческой работы (соотношение внесенных и принятых законопроектов), составить рейтинг регионов-лидеров и аутсайдеров, а также проанализировать ряд других параметров", - говорится в документе за подписью главы института Максима Петунина. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.Эксперты отмечают, что главной задачей парламентариев является законотворческая деятельность. Особую актуальность аналитическая работа приобретает в связи с повышением статуса членов Совета Федерации, которое произошло после внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году.ИСИРГИ проанализировал деятельность 167 сенаторов, которые работали в Совете Федерации на момент проведения исследования в ноябре 2020 года."За указанный период (с сентября 2016 по ноябрь 2020) всего на рассмотрение Государственной думы были внесены 4639 законопроектов. Из них всего 619, или 13,3%, внесены в соавторстве депутатами и членами Совета Федерации, и только 212 законопроектов, или 4,6%, внесены исключительно членами Совета Федерации (210 законопроектов) или Советом Федерации (два законопроекта)", - говорится в обращении.Рекордное число соавторов получил законопроект о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств. В его разработке приняли участие 376 депутатов и пять членов Совета Федерации.Из 619 законопроектов, авторами (соавторами) которых являются сенаторы, принято (опубликовано) 213 законопроектов, что составляет 34,4% от общего числа. При этом важно отметить, что 154 законопроекта отклонено (75 отклонено и 79 были отозваны), остальные 252 находятся на рассмотрении, несмотря на то, что многие из них внесены еще три-четыре года назад, говорится в заключении экспертов.Из 210 законопроектов, внесенных сенаторами без участия депутатов Госдумы, принято 27, или 12,7%. При этом 133 законопроекта отклонено (78 отклонено и 55 были отозваны), остальные 50 находятся на рассмотрении. Оба законопроекта, внесенные Советом Федерации как субъектом законодательной инициативы, приняты.Эксперты ИСИРГИ проанализировали деятельность членов Совета Федерации сразу по нескольким параметрам: персональная активность, результативность законотворческой деятельности (соотношение внесенных и принятых законопроектов), принадлежность парламентариев к субъектам РФ, а также к законодательной или исполнительной власти.Среди лидеров по законотворческой деятельности отмечены вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, который внес в Госдуму 75 законопроектов, также в списке "передовиков" глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас (51), сенатор от Крыма Ольга Ковитиди (44), председатель экономического комитета Андрей Кутепов (41), глава аграрного комитета Алексей Майоров и замглавы социального комитета Татьяна Кусайко (по 34 законопроекта), первый зампред комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский (30).При этом у Журавлева принято 49 законов, у Клишаса - 30, у Ковитиди - 25 и у Рязанского - 18.В список сенаторов, которые проработали в Совете Федерации более года, но не внесли в Госдуму ни одного законопроекта, вошли Эдуард Россель (Свердловская область), Сулейман Геремеев (Чеченская республика), Александр Коряков (Амурская область), Олег Селезнев (Республика Адыгея), Егор Борисов (Якутия).Есть в исследовании и список сенаторов, законотворческая деятельность которых не принесла результатов, так, из 23 законопроектов, соавтором которых стал сенатор Сергей Леонов, пока ни один не получил поддержку. Та же участь постигла и проекты, разработанные сенаторами Сергеем Митиным и Юрием Федоровым (по 10), Иваном Абрамовым (9).При этом рассчитав соотношение внесенных и принятых законопроектов, можно определить результативность законотворческой деятельности сенаторов, говорится в документе.Так, у сенатора Олега Алексеева из Саратовской области из двух законопроектов приняты оба, такие же показатели у сенаторов от Удмуртии Любови Глебовой, от Московской области Виктора Абрамова. Хорошие показатели у сенатора от Калининградской области Олега Ткача – из 17 внесенных законопроектов принято 14.Зачастую инициаторами законопроектов выступают несколько сенаторов, которые делегированы и от законодательных, и от исполнительных органов власти регионов. Практически все законопроекты стали результатом коллективной деятельности сенаторов от двух ветвей власти.Составили эксперты и перечень регионов, представители от которых наиболее активны. В списке значатся представители Костромской области, Крыма, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской области.
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россия, андрей кутепов, рейтинг, николай журавлев, ольга ковитиди, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, эдуард россель, москва, политика

Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов

07:30 09.01.2021
 
© Фото : Совет Федерации РФЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) составили рейтинг эффективности российских сенаторов, в документе отмечены как "передовики", так и те, кто не разработал за четыре года ни одного документа, из общего числа сенаторы стали авторами немногим более 13% проектов, внесенных в Госдуму за это время.
В обращении на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отмечается, что эксперты института провели анализ законотворческой активности членов Совета Федерации с 2016 года по настоящее время. "В ходе исследования нам удалось выявить наиболее и наименее активных сенаторов, определить результативность их законотворческой работы (соотношение внесенных и принятых законопроектов), составить рейтинг регионов-лидеров и аутсайдеров, а также проанализировать ряд других параметров", - говорится в документе за подписью главы института Максима Петунина. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
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Эксперты отмечают, что главной задачей парламентариев является законотворческая деятельность. Особую актуальность аналитическая работа приобретает в связи с повышением статуса членов Совета Федерации, которое произошло после внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году.
ИСИРГИ проанализировал деятельность 167 сенаторов, которые работали в Совете Федерации на момент проведения исследования в ноябре 2020 года.
"За указанный период (с сентября 2016 по ноябрь 2020) всего на рассмотрение Государственной думы были внесены 4639 законопроектов. Из них всего 619, или 13,3%, внесены в соавторстве депутатами и членами Совета Федерации, и только 212 законопроектов, или 4,6%, внесены исключительно членами Совета Федерации (210 законопроектов) или Советом Федерации (два законопроекта)", - говорится в обращении.
Рекордное число соавторов получил законопроект о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств. В его разработке приняли участие 376 депутатов и пять членов Совета Федерации.
Из 619 законопроектов, авторами (соавторами) которых являются сенаторы, принято (опубликовано) 213 законопроектов, что составляет 34,4% от общего числа. При этом важно отметить, что 154 законопроекта отклонено (75 отклонено и 79 были отозваны), остальные 252 находятся на рассмотрении, несмотря на то, что многие из них внесены еще три-четыре года назад, говорится в заключении экспертов.
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Из 210 законопроектов, внесенных сенаторами без участия депутатов Госдумы, принято 27, или 12,7%. При этом 133 законопроекта отклонено (78 отклонено и 55 были отозваны), остальные 50 находятся на рассмотрении. Оба законопроекта, внесенные Советом Федерации как субъектом законодательной инициативы, приняты.
Эксперты ИСИРГИ проанализировали деятельность членов Совета Федерации сразу по нескольким параметрам: персональная активность, результативность законотворческой деятельности (соотношение внесенных и принятых законопроектов), принадлежность парламентариев к субъектам РФ, а также к законодательной или исполнительной власти.
Среди лидеров по законотворческой деятельности отмечены вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, который внес в Госдуму 75 законопроектов, также в списке "передовиков" глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас (51), сенатор от Крыма Ольга Ковитиди (44), председатель экономического комитета Андрей Кутепов (41), глава аграрного комитета Алексей Майоров и замглавы социального комитета Татьяна Кусайко (по 34 законопроекта), первый зампред комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский (30).
При этом у Журавлева принято 49 законов, у Клишаса - 30, у Ковитиди - 25 и у Рязанского - 18.
В список сенаторов, которые проработали в Совете Федерации более года, но не внесли в Госдуму ни одного законопроекта, вошли Эдуард Россель (Свердловская область), Сулейман Геремеев (Чеченская республика), Александр Коряков (Амурская область), Олег Селезнев (Республика Адыгея), Егор Борисов (Якутия).
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Есть в исследовании и список сенаторов, законотворческая деятельность которых не принесла результатов, так, из 23 законопроектов, соавтором которых стал сенатор Сергей Леонов, пока ни один не получил поддержку. Та же участь постигла и проекты, разработанные сенаторами Сергеем Митиным и Юрием Федоровым (по 10), Иваном Абрамовым (9).
При этом рассчитав соотношение внесенных и принятых законопроектов, можно определить результативность законотворческой деятельности сенаторов, говорится в документе.
Так, у сенатора Олега Алексеева из Саратовской области из двух законопроектов приняты оба, такие же показатели у сенаторов от Удмуртии Любови Глебовой, от Московской области Виктора Абрамова. Хорошие показатели у сенатора от Калининградской области Олега Ткача – из 17 внесенных законопроектов принято 14.
Зачастую инициаторами законопроектов выступают несколько сенаторов, которые делегированы и от законодательных, и от исполнительных органов власти регионов. Практически все законопроекты стали результатом коллективной деятельности сенаторов от двух ветвей власти.
Составили эксперты и перечень регионов, представители от которых наиболее активны. В списке значатся представители Костромской области, Крыма, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Мурманской области.
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