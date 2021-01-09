https://ria.ru/20210109/konki-1592381468.html
Врач рассказал, как не получить травму при катании на лыжах и коньках
Врач рассказал, как не получить травму при катании на лыжах и коньках
Снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках после долгого перерыва можно, постепенно увеличивая нагрузку, лучше под контролем тренера,... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T11:33
2021-01-09T11:33
2021-01-09T13:39
сергей миронов
российская академия наук
фигурное катание
спорт
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках после долгого перерыва можно, постепенно увеличивая нагрузку, лучше под контролем тренера, для катания на санках и "ватрушках" лучше выбирать пологие склоны, рассказал журналистам главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, президент ФГБУ "НМИЦ ТО имени Н. Н. Приорова" Минздрава России, академик РАН, профессор Сергей Миронов.Он обратил внимание на то, что уличные травмы чаще связаны с катанием с горок на санках, снегокатах, "ватрушках" и подручных средствах (линолеум, целлофан и других). Эксперт отметил, что кататься надо на оборудованных горках, расположенных подальше от дорог. Горки должны быть пологими, чтобы скорость была незначительной.Травматолог также отметил, что большинство людей встают на горные лыжи после длительного перерыва, без соответствующей подготовки, что приводит к тяжелым повреждениям костей и суставов. Прежде чем встать на горные лыжи, надо пройти инструктаж, начинать с менее сложных трасс, постепенно усложняя маршруты. К травмам приводит и катание на коньках и лыжах после длительного перерыва. Спортивные занятия лучше проводить под контролем тренеров и инструкторов с постепенным увеличением нагрузок, добавил травматолог.
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сергей миронов, российская академия наук, фигурное катание, спорт
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Снизить вероятность получения травмы при катании на лыжах и коньках после долгого перерыва можно, постепенно увеличивая нагрузку, лучше под контролем тренера, для катания на санках и "ватрушках" лучше выбирать пологие склоны, рассказал журналистам главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, президент ФГБУ "НМИЦ ТО имени Н. Н. Приорова" Минздрава России, академик РАН
, профессор Сергей Миронов
.
"С целью снижения бытового травматизма необходимо прежде всего уменьшить употребление алкоголя и соблюдать правила техники безопасности по использованию различных пиротехнических средств. Это позволит значительно уменьшить как ожоговую травму рук, лица и глаз, так и повреждения мягких тканей и костей верхних конечностей. Использование пиротехнических средств детьми возможно только в присутствии взрослых", — отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что уличные травмы чаще связаны с катанием с горок на санках, снегокатах, "ватрушках" и подручных средствах (линолеум, целлофан и других). Эксперт отметил, что кататься надо на оборудованных горках, расположенных подальше от дорог. Горки должны быть пологими, чтобы скорость была незначительной.
"Простые меры безопасности позволят избегать или уменьшить не только количество травм, но и переломов костей верхних и нижних конечностей и нередко позвоночника, так как при катании с горок происходит осевая нагрузка на позвоночник. Это предупредит проведение длительного консервативного лечения с использованием гипсовых повязок, ходьбы на костылях или выполнения оперативного лечения", — пояснил Миронов.
Травматолог также отметил, что большинство людей встают на горные лыжи после длительного перерыва, без соответствующей подготовки, что приводит к тяжелым повреждениям костей и суставов. Прежде чем встать на горные лыжи, надо пройти инструктаж, начинать с менее сложных трасс, постепенно усложняя маршруты. К травмам приводит и катание на коньках и лыжах после длительного перерыва. Спортивные занятия лучше проводить под контролем тренеров и инструкторов с постепенным увеличением нагрузок, добавил травматолог.