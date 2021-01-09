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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210109/karabakh-1592365799.html
Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 48 тысяч... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T05:06
2021-01-09T05:06
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
степанакерт
ереван
баку
азербайджан
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 48 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 225 беженцев.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе

05:06 09.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт в Нагорном Карабахе
Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 48 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 225 беженцев.
"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 48 059 беженцев. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - сказано в сообщении.
Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 10:42Ситуация в Нагорном Карабахе
Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваСтепанакертЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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