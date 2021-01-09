https://ria.ru/20210109/karabakh-1592365799.html

Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе

Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 48 тысяч... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T05:06

2021-01-09T05:06

2021-01-09T05:06

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 48 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 225 беженцев.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html

нагорный карабах

москва

степанакерт

ереван

баку

азербайджан

армения

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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире