https://ria.ru/20210108/voditel-1592320573.html

Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте

Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:43

2021-01-08T13:43

2021-01-08T14:29

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как следует из релиза, ДТП произошло 6 января в деревне Исаково Тосненского района Ленобласти. По данным полиции, пьяный мужчина 1993 года рождения привязал к машине ВАЗ трос с автомобильным капотом, куда посадил своего приятеля, а сам сел за руль и поехал.В полиции добавили, что при выполнении правого поворота импровизированные сани вылетели на встречку под колеса другого ВАЗа, за рулем которого был мужчина без водительских прав. Находившийся в "санях" мужчина скончался.

https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html

ленинградская область

тосненский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, происшествия