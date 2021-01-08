https://ria.ru/20210108/voditel-1592320573.html
Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте
Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте
Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:43
2021-01-08T13:43
2021-01-08T14:29
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как следует из релиза, ДТП произошло 6 января в деревне Исаково Тосненского района Ленобласти. По данным полиции, пьяный мужчина 1993 года рождения привязал к машине ВАЗ трос с автомобильным капотом, куда посадил своего приятеля, а сам сел за руль и поехал.В полиции добавили, что при выполнении правого поворота импровизированные сани вылетели на встречку под колеса другого ВАЗа, за рулем которого был мужчина без водительских прав. Находившийся в "санях" мужчина скончался.
https://ria.ru/20210108/dtp-1592295099.html
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ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, происшествия