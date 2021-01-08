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Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте
Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте
Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:43
2021-01-08T14:29
ленинградская область
тосненский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как следует из релиза, ДТП произошло 6 января в деревне Исаково Тосненского района Ленобласти. По данным полиции, пьяный мужчина 1993 года рождения привязал к машине ВАЗ трос с автомобильным капотом, куда посадил своего приятеля, а сам сел за руль и поехал.В полиции добавили, что при выполнении правого поворота импровизированные сани вылетели на встречку под колеса другого ВАЗа, за рулем которого был мужчина без водительских прав. Находившийся в "санях" мужчина скончался.
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ленинградская область
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ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, происшествия

Водитель без прав сбил мужчину, которого пьяный друг катал на капоте

13:43 08.01.2021 (обновлено: 14:29 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах смерти мужчины, которого пьяный друг катал на привязанном сзади машины капоте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП 28-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Как следует из релиза, ДТП произошло 6 января в деревне Исаково Тосненского района Ленобласти. По данным полиции, пьяный мужчина 1993 года рождения привязал к машине ВАЗ трос с автомобильным капотом, куда посадил своего приятеля, а сам сел за руль и поехал.
В полиции добавили, что при выполнении правого поворота импровизированные сани вылетели на встречку под колеса другого ВАЗа, за рулем которого был мужчина без водительских прав. Находившийся в "санях" мужчина скончался.
 
Ленинградская областьТосненский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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