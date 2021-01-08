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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html
Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе
Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана при дальнейшей реализации положений трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T10:42
2021-01-08T10:42
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана при дальнейшей реализации положений трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе обмен пленными с азербайджанской стороной и разблокирование региональных транспортных коммуникаций.Премьер на своей странице в Facebook привел два приоритетных направления реализации положений документа.Вторым направлением, по его словам, является "разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций". Пашинян отметил, что это означает как выполнение грузоперевозок и налаживание транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, так и транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20210104/bezhentsy-1592006369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/karabakh-1591903063.html
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе

10:42 08.01.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана при дальнейшей реализации положений трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе обмен пленными с азербайджанской стороной и разблокирование региональных транспортных коммуникаций.
Премьер на своей странице в Facebook привел два приоритетных направления реализации положений документа.
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"Первое – довыполнение восьмого пункта заявления, согласно которому должен быть произведен полноценный обмен пленными, заложниками и иными удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Для нас важно также проведение масштабных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий", - написал Пашинян в Facebook.
Вторым направлением, по его словам, является "разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций". Пашинян отметил, что это означает как выполнение грузоперевозок и налаживание транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, так и транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.
"Вновь обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина "коридор", касающегося города Мегри или иной территории Армении. Выбор маршрутов сообщений из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахичевань является темой отдельных обсуждений. Важное условие их продуктивности – обмен пленными, заложниками, иными удерживаемыми лицами, телами погибших, а также повышение эффективности и расширение масштабов поисково-спасательных работ", - сказал Пашинян.
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В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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