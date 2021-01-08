Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе
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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана при дальнейшей реализации положений трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе обмен пленными с азербайджанской стороной и разблокирование региональных транспортных коммуникаций.
Премьер на своей странице в Facebook привел два приоритетных направления реализации положений документа.
"Первое – довыполнение восьмого пункта заявления, согласно которому должен быть произведен полноценный обмен пленными, заложниками и иными удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Для нас важно также проведение масштабных поисково-спасательных работ в зоне боевых действий", - написал Пашинян в Facebook.
Вторым направлением, по его словам, является "разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций". Пашинян отметил, что это означает как выполнение грузоперевозок и налаживание транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, так и транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.
"Вновь обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина "коридор", касающегося города Мегри или иной территории Армении. Выбор маршрутов сообщений из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахичевань является темой отдельных обсуждений. Важное условие их продуктивности – обмен пленными, заложниками, иными удерживаемыми лицами, телами погибших, а также повышение эффективности и расширение масштабов поисково-спасательных работ", - сказал Пашинян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.