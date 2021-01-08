https://ria.ru/20210108/prioritet-1592305090.html

Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе

Пашинян назвал приоритет Армении в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана при дальнейшей реализации положений трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T10:42

2021-01-08T10:42

2021-01-08T10:42

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приоритетом Еревана при дальнейшей реализации положений трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе обмен пленными с азербайджанской стороной и разблокирование региональных транспортных коммуникаций.Премьер на своей странице в Facebook привел два приоритетных направления реализации положений документа.Вторым направлением, по его словам, является "разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций". Пашинян отметил, что это означает как выполнение грузоперевозок и налаживание транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, так и транспортное сообщение Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20210104/bezhentsy-1592006369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/karabakh-1591903063.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире