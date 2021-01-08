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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/erdogan-1592323006.html
Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим
Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим
Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США, шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T14:15
2021-01-08T14:33
капитолий
дональд трамп
джо байден
турция
стамбул
захват капитолия в вашингтоне
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США, шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество. Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Дональда Трампа избранному президенту США Джо Байдену прошел спокойно.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим

14:15 08.01.2021 (обновлено: 14:33 08.01.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Francois Mori
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АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США, шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество. Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Дональда Трампа избранному президенту США Джо Байдену прошел спокойно.
В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 16:22Захват Капитолия в Вашингтоне
Американцы восстали против режима
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
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