https://ria.ru/20210108/erdogan-1592323006.html

Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим

Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим

Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США, шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T14:15

2021-01-08T14:15

2021-01-08T14:33

капитолий

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стамбул

захват капитолия в вашингтоне

реджеп тайип эрдоган

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в мире

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АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США, шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество. Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Дональда Трампа избранному президенту США Джо Байдену прошел спокойно.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.В результате протестов погибли два человека, один из них - сотрудник полиции Капитолия.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

турция

стамбул

сша

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капитолий, дональд трамп, джо байден, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире