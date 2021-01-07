https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

"Попытка мятежа": сторонники Трампа ворвались в Капитолий

"Попытка мятежа": сторонники Трампа ворвались в Капитолий

Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроила протесты у Капитолия, а затем часть из них прорвалась в здание, где... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T05:11

2021-01-07T05:11

2021-01-07T10:12

беспорядки в вашингтоне

нэнси пелоси

капитолий

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вашингтон (город)

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в мире

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроила протесты у Капитолия, а затем часть из них прорвалась в здание, где конгрессмены собирались подвести черту под результатами президентских выборов, на которых победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден.Как отмечает CNN, этот штурм стал первым вторжением в здание конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году.Многие американские политики назвали происходящее попыткой переворота и возложили ответственность за случившееся на действующего главу государства.Митинг в ВашингтонеДесятки тысяч сторонников Трампа собрались в центре Вашингтона днем 6 января. Через некоторое время начались столкновения с полицией, протестующие пытались попасть в здание Капитолия. Правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Одна женщина получила тяжелое ранение и позже скончалась в больнице. Затем стало известно о еще трех погибших.Многие офисы из зданий конгресса эвакуировали.Штурм КапитолияОдним из первых о вторжении манифестантов в Капитолий сообщил в Twitter сенатор Джеймс Лэнкфорд. Сенат неожиданно прервал заседание: председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа временно прерывается. В это время сторонники Трампа окружили здание, некоторые вскарабкались на стены, проникли на балконы и непосредственно к входу.Следом прервала заседание и палата представителей, конгрессменов эвакуировали. Вице-президента Майка Пенса также перевезли в безопасное место.Вместе с парламентариями эвакуировали и бюллетени с итогами голосования выборщиков. Проникшие в здание конгресса протестующие вели себя мирно. У многих были флаги, у некоторых — селфи-палки. Они пересекли центральный зал по огороженному канатами проходу, по которому некоторое время назад проходили парламентарии. Манифестанты рассматривали внутреннее убранство, снимая все на видео и делая селфи. Немногочисленная охрана им не мешала."Насилие и анархия неприемлемы"Конгрессмены раскритиковали происходящее и призвали протестующих к порядку. "Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно", — написал в Twitter сенатор Том Коттон."Пожалуйста, если вы вокруг Капитолия, уважайте правоохранителей и мирно разойдитесь", — обратился к подписчикам сенатор Рон Джонсон.Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси попросила, чтобы Национальная гвардия очистила Капитолий от протестующих.Обращение ТрампаДействующий президент распорядился направить Национальную гвардию на поддержание порядка в Вашингтоне. Он обратился к протестующим в Twitter и попросил их действовать мирно. "Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!" — написал Трамп. Хотя, выступая перед тысячами сторонников на митинге, он сам призвал их идти к зданию конгресса.Призыв БайденаИзбранный президент Джо Байден, со своей стороны, призвал протестующих отступить и "дать дорогу демократии".Трамп, по словам Байдена, должен выступить по телевидению и потребовать от протестующих прекращения осады Капитолия. "Достаточно!" — сказал избранный президент. Он добавил, что "шокирован происходящим", и потребовал от действующего президента сделать все необходимое.Видеообращение ТрампаВслед за этим Трамп выступил с новым призывом к митингующим, но оформил его уже как видеообращение, которое опубликовал у себя в Twitter. Он вновь призвал их к миру и порядку.Освобождение КапитолияБлиже к вечеру правоохранителям удалось освободить здание конгресса от протестующих. По данным полиции, задержали не менее 13 человек. Все они приехали в столицу из других городов.В Вашингтоне ввели комендантский час. Глава полиции города Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.Реакция международного сообществаГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал беспорядки у Капитолия "шокирующими событиями" и призвал к соблюдению итогов президентских выборов.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает происходящее в Вашингтоне посягательством на демократию и призывает уважать выбор американского народа.Его британский коллега Доминик Рааб заявил, что попыткам с помощью насилия помешать передаче власти в США нет оправдания.Немецкий МИД рекомендовал своим гражданам не посещать центр Вашингтона, особенно район Капитолийского холма, так как "нельзя исключать насилия с применением огнестрельного оружия".Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что верит в американские институты и демократию, в основе которой лежит мирная передача власти Джо Байдену.Глава Евросовета Шарль Мишель также выразил уверенность, что в США смогут обеспечить мирную передачу власти избранному президенту, а происходящее у Капитолия назвал шоком.Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что происходящее в Капитолии шокирует и показывает, куда ведет политика, направленная на эскалацию напряженности в обществе, а министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что события в Вашингтоне дают плохой пример развивающимся демократиям.Реакция РоссииРоссийский МИД пока не комментировал события в Вашингтоне. Официальный представитель ведомства Мария Захарова поделилась в Facebook постом бывшего шефа московского бюро CNN Джилл Догерти, которая написала: "Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии".Угроза импичментаМежду тем член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит обвинения для предъявления Трампу."Дональд Трамп должен быть отправлен в отставку палатой представителей и выдворен из офиса сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения нашей республики, и мы должны исполнить нашу присягу", — написала она в Twitter.Другие сенаторы-демократы также потребовали привлечь Трампа к ответственности. Так, Элизабет Уоррен назвала случившееся попыткой переворота и возложила ответственность за это на действующего президента. Подобным образом высказался и Эд Марки.Республиканец Митт Ромни назвал ситуацию в столице США "восстанием, которое подстрекал президент". Трампа он считает "человеком с уязвленной гордостью", который два месяца намеренно дезинформировал сторонников, а затем поощрил их действия.Бывший президент Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия и лжи, а его предшественник республиканец Джордж Буш назвал случившееся мятежом и сравнил попытку захвата Капитолия с оспариванием выборов в банановой республике.Гражданской войны не будетСитуацию в Вашингтоне прокомментировал российский американист, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, сам по себе захват высших органов власти в США беспрецедентен.Он напомнил, что президентский срок самого Трампа начинался с многотысячных митингов женщин, выступающих по поводу обвинений президента в домогательствах.По оценке эксперта, беспорядки в Капитолии стали следствием глубокого раскола в американском обществе, а также информационной накачки сторонников Трампа, которых республиканские СМИ несколько месяцев пугали тем, что выборы могут быть сфальсифицированы.По мнению Кошкина, протесты могут продолжаться, но до новой гражданской войны не дойдет. "Трамп прекрасно умеет управлять своими сторонниками, и ему нужно готовиться к избирательной кампании 2024 года, когда он собирается вновь баллотироваться от республиканцев. Так что совсем уж выходить за рамки правового поля он не будет — ему надо только попугать оппонентов", — считает эксперт.По Конституции конгресс США должен утвердить итоги президентских выборов, формально сертифицировав результаты голосования выборщиков. Выборы состоялись 3 ноября, победу одержал Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражения не признает. Подробности о беспорядках в Вашингтоне читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий 2021-01-07T05:11 true PT0M13S

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