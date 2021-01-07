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https://ria.ru/20210107/ukraina-1592199680.html
Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалилась, а украинские... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T06:39
2021-01-07T13:35
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий корчинский
украина
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалилась, а украинские военные деморализованы. Такое мнение высказал в эфире "4 канала" лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский."Мы видим в целом деморализацию войск", — заявил он.По словам Корчинского, население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение или телеканалы самопровозглашенных республик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.* Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592120840.html
https://ria.ru/20201223/donbass-1590582599.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий корчинский, украина, в мире

Украинский националист заявил о деморализации ВСУ

06:39 07.01.2021 (обновлено: 13:35 07.01.2021)
 
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалилась, а украинские военные деморализованы. Такое мнение высказал в эфире "4 канала" лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский.
"Мы видим в целом деморализацию войск", — заявил он.
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Вчера, 12:35
Украинская разведка опубликовала методичку по конфликту в Донбассе
По словам Корчинского, население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение или телеканалы самопровозглашенных республик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
* Запрещенная в России организация.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КорчинскийУкраинаВ мире
 
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