https://ria.ru/20210107/ukraina-1592199680.html

Украинский националист заявил о деморализации ВСУ

Украинский националист заявил о деморализации ВСУ

Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалилась, а украинские... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T06:39

2021-01-07T06:39

2021-01-07T13:35

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий корчинский

украина

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская информационно-пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полностью провалилась, а украинские военные деморализованы. Такое мнение высказал в эфире "4 канала" лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский."Мы видим в целом деморализацию войск", — заявил он.По словам Корчинского, население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение или телеканалы самопровозглашенных республик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.* Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20210106/ukraina-1592120840.html

https://ria.ru/20201223/donbass-1590582599.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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2021

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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий корчинский, украина, в мире