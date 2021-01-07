https://ria.ru/20210107/tramp-1592215049.html

Трамп удалил записи с нарушениями в Twitter

Трамп удалил записи с нарушениями в Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп удалил записи в Twitter, нарушающие правила социальной сети, из-за которых его аккаунт был заморожен, сообщил журналист... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T11:02

2021-01-07T11:02

2021-01-07T11:02

беспорядки в вашингтоне

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

twitter

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп удалил записи в Twitter, нарушающие правила социальной сети, из-за которых его аккаунт был заморожен, сообщил журналист агентства Блумберг Курт Вагнер со ссылкой на представителя компании."Представитель компании подтвердил, что Трамп действительно удалил твиты с нарушениями... Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, завтра утром (после 16.00 мск 7 января) он вернет (доступ к - Прим. ред.) своему аккаунту", - написал Вагнер в Twitter.Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению Twitter, нарушают его правила. Ранее Трамп на фоне беспорядков обратился к протестующим у Капитолия и заявил в указанных записях, что выборы были у него "украдены". Он также призвал своих сторонников расходиться по домам.В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.Избранным президентом по итогам прошедшего голосования считается демократ Джо Байден, но Трамп не признает поражения.

https://ria.ru/20210107/vashington-1592195862.html

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, twitter, в мире