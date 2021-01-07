https://ria.ru/20210107/rossiya-1592125779.html

Россия — змея. Как с ней бороться, неизвестно

Россия — змея. Как с ней бороться, неизвестно

Джо Байден, рассчитывающий — несмотря на сфальсифицированные выборы — приступить к работе президента США, перед Новым годом провел совещание с экспертами по... РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:00

2021-01-07T08:01

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Джо Байден, рассчитывающий — несмотря на сфальсифицированные выборы — приступить к работе президента США, перед Новым годом провел совещание с экспертами по национальной безопасности. Заявил он по этому поводу следующее: "Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций". В частности, его Америка должна бороться с Россией и Китаем обязательно вместе с союзниками, и еще — ей надо не столько обновлять системы вооружений, рассчитанные на прежние войны, сколько понимать, что войны тут никак не прежние, а принципиально иные.Но президент США пока все-таки Дональд Трамп, который считает, что угрожают стране не Россия и Китай, а Китай и Россия. Поэтому в новом финансовом году на идейно-политическую борьбу с нами выделят 290 миллионов долларов, а с Китаем — целых 300 миллионов. И опять в комментариях мелькает мысль, что борьба идет не та, что раньше. Бороться надо с нашим влиянием, причем по всему миру.Эта история (насчет того, что не вполне понятно, с чем бороться) напоминает об одном литературно гениальном сравнении, которое обеспечило его автору как минимум 15 минут славы. Тем более что это сравнение попало во всяческие обозрения лучших книг в итоговом выпуске журнала Foreign Affairs. Все-таки сначала всегда бывает слово, и только потом всякие Байдены начинают проводить свои скучные совещания.Слово такое: по итогам холодной войны США убили страшенного дракона, СССР. Но сейчас мало того что дракон возродился, мало того что их уже два — Россия и Китай. Сложность ситуации в том, что эти драконы усвоили новые повадки — они ведут себя как змеи, а несчастный Запад никак не может понять, как с этими странными животными бороться при их новом стиле поведения.Соответственно, книга называется "Драконы и змеи", автор — австралиец Дэвид Килкаллен. Человек с хорошей такой военно-шпионской, или шпионско-военной, биографией, сейчас профессорствует в Аризоне (США) и работает в Фонде защиты демократий. Был ли у Байдена на совещании, информации пока нет. Называют этого человека "теоретиком и практиком" по части партизанской и прочей нестандартной борьбы, которая пришла на смену борьбе устаревшей. Служил в пяти горячих точках, включая Афганистан, был помощником у госсекретаря Кондолизы Райс — и так далее.Подробнее мысль в его книге звучит так: насчет драконов высказался еще Джеймс Вулси на слушаниях по утверждению его директором ЦРУ в 1993 году. И добавил, что сегодня, после убиения дракона, Запад обнаружил, что находится в джунглях, кишащих всеми породами ядовитых змей. Получается, что с драконом иметь дело было проще.Так вот, говорит Килкаллен, давящая и подавляющая сила США вызвала эволюцию драконов, они ведут войну против Запада с использованием методов, которые не должны провоцировать ответную войну. Это может быть что угодно — кибератаки, идеологическая борьба, гибридная война (которую ведут не государства, а частные лица). То есть государства научились вести себя как партизаны, а партизаны — всяческие экстремисты и террористы — как государства.Более того, речь идет не только о России и Китае — у книги есть подзаголовок: "Как с Западом научились бороться все остальные". То есть чуть не весь мир (кругом враги). И все это время неповоротливая военная машина Запада остается настроенной на ядерный конфликт или, допустим, применение высокоточного оружия против одного или двух мощных государств — а это сегодня уже не работает.Как видим, перекличка с совещанием у Байдена полная. И со многими другими совещаниями. Кстати, переданная недавно телекомпанией CNN странная информация о том, что Байден рассматривает варианты отказа от разработки новых американских ядерных вооружений, включая супербоеголовку W93, — это не по тем ли соображениям?Драконология — занимательная наука. Дракон — это, вообще-то, всесильный и мудрый бог облаков, туманов и болот, родившийся из природных реалий долины извилистой реки Хуанхэ в Китае. Он силен, но также и мудр, с ним можно общаться и просить его защиты. Но у европейцев это — одно из обличий дьявола, обладающего способностью плеваться огнем и имеющего очень странные сексуальные привычки: пользоваться девицами из соседнего населенного пункта, потом требовать их замены на новых. Соответственно, воин Запада обязан был таких попросту убивать — но тут зоозащитники начали объяснять детям, что и дракон тоже имеет права, что с ним можно подружиться, несмотря на его привычки. То есть Запад несколько сдвинулся в сторону Востока. Не говоря о том, что существует российский дракон — гибридный мутант, огнем тоже плюется, но почему-то имеет три головы, и хотя бы некоторые из которых бывают договороспособны.В общем, все сложно, но еще сложнее стало, когда это мощное животное научилось вредить Западу исподтишка, да еще так, что фактов его враждебной активности не видно и не слышно, а может, их и нет.Интересно, как по этой части высказывались эксперты на той самой встрече с Байденом. Хотя, в ожидании утечек, представить можно. Дело в том, что встреч таких много. Одна из них проводилась для обсуждения той самой книги — "Драконы и змеи", с участием автора. И если полной распечатки посиделок у Байдена пока в Сети нет (недоработка хакеров), то обсуждение книги в упомянутом Фонде защиты демократий — вот оно. Целиком и дословно.Картина из этой беседы получается (для Запада) мрачная. Мало того что таковой, как уже сказано, отстает от реальности — когда кругом гадюки, и ядерного арсенала против них недостаточно. Но хуже то, говорят люди из фонда, что при всех обозримых президентах, не только при Дональде Трампе, Америка не может найти правильного тона общения с союзниками, то есть внутри того самого Запада. И ровно об этом, смотри выше, говорили у Байдена. То есть ключ ко всему — не тупая, а умная сила, которая бы внушила всем и каждому на Западе, что раньше, с драконами, было плохо — но сейчас, с драконами-мутантами, все совсем плохо и надо что-то делать.

https://ria.ru/20210104/bayden-1591965403.html

https://ria.ru/20201230/sderzhivanie-1591659957.html

https://ria.ru/20201224/velikobritaniya-1590623475.html

https://ria.ru/20201216/kitay-1589299022.html

https://ria.ru/20201207/semya-1587908129.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, россия, джеймс вулси, дональд трамп, джо байден, китай, сша, мнение - авторы, в мире