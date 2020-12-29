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Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России
Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России
Избранный президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих "стратегических РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:28
2020-12-29T07:42
россия
джо байден
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих "стратегических сложностей", якобы создаваемых Россией и Китаем.По его словам, реформы подразумевают "обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем". "Вместо того, чтобы делать слишком много вложений в модернизацию унаследованных систем, мы должны вносить инновации и по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, таких как киберпространство", - добавил он.Ранее избранный президент США заявлял о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран. На прошлой неделе он призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майка Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отвергают.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выразил мнение, что Москве не станет труднее в отношениях с Вашингтоном после того, как в Белый дом придет команда Джой Байдена."Мы &lt;...&gt; должны понимать, где у нас какие-то сложности, угрозы, тем более заранее предвидеть предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности", — сказал глава государства.Президентские выборы прошли в США 3 ноября, победу, которую официально должен утвердить конгресс 6 января, одержал бывший вице-президент Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп поражение не признает.
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россия, джо байден, китай, сша, в мире

Байден призвал США ответить на "вызовы" со стороны России

00:28 29.12.2020 (обновлено: 07:42 29.12.2020)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне растущих "стратегических сложностей", якобы создаваемых Россией и Китаем.

"Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций", - сказал Байден по итогам брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности.

По его словам, реформы подразумевают "обновление приоритетов в сфере обороны, чтобы лучше давать отпор агрессии в будущем". "Вместо того, чтобы делать слишком много вложений в модернизацию унаследованных систем, мы должны вносить инновации и по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, таких как киберпространство", - добавил он.
Ранее избранный президент США заявлял о планах "многостороннего подхода" в отношении России, Ирана, Китая и других стран. На прошлой неделе он призывал установить ответственных за кибератаки на различные ведомства, за которыми, по данным ряда СМИ и утверждению госсекретаря Майка Помпео, может стоять Россия, хотя в Москве это отвергают.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выразил мнение, что Москве не станет труднее в отношениях с Вашингтоном после того, как в Белый дом придет команда Джой Байдена.
"Мы <...> должны понимать, где у нас какие-то сложности, угрозы, тем более заранее предвидеть предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности", — сказал глава государства.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября, победу, которую официально должен утвердить конгресс 6 января, одержал бывший вице-президент Джо Байден. Действующий глава государства Дональд Трамп поражение не признает.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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