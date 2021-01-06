Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210106/zimbabve-1592153227.html
В Зимбабве турист погиб, делая селфи у водопада Виктория
В Зимбабве турист погиб, делая селфи у водопада Виктория
В Зимбабве турист фотографировался на краю обрыва одного из крупнейших в мире водопада Виктория, поскользнулся и погиб, сорвавшись со стометровой высоты,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:39
2021-01-06T21:39
туризм
туризм
новости - туризм
хараре
зимбабве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153289/74/1532897407_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_2933fd50f7a23f4915d9b7288952ad62.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Зимбабве турист фотографировался на краю обрыва одного из крупнейших в мире водопада Виктория, поскользнулся и погиб, сорвавшись со стометровой высоты, сообщает 9 News.Проживавшего в Хараре — столице страны — сорокалетнего Роя Джорджа Тинаше Дикиньи сфотографировал друг за несколько секунд до его падения.На кадрах видно, как Рой идет по краю водопада, держа в руке вещи."Потом раздался крик очевидца происшествия, который видел, как путешественник поскользнулся и упал. Из-за дождя и тумана мы не смогли увидеть пострадавшего и побежали предупредить администрацию нацпарка", — рассказал один из туристов.Властям потребовалось несколько дней, чтобы найти и поднять тело Дикиньи, которое лежало в труднодоступном месте у реки Замбези. Большие объемы воды, падающие с огромной скоростью, затрудняли поиск. Кроме того, опасность представляли крокодилы и бегемоты, обитающие в водоеме. "Это редкий, трагический и прискорбный инцидент у могущественного водопада Виктория", — сказал министр туризма и окружающей среды Мангалисо Ндлову.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html
хараре
зимбабве
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153289/74/1532897407_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_e292c5f90e2aedbe3b671570dcf84efe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, хараре, зимбабве

В Зимбабве турист погиб, делая селфи у водопада Виктория

21:39 06.01.2021
 
© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВодопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке
Водопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв РИА Новости. В Зимбабве турист фотографировался на краю обрыва одного из крупнейших в мире водопада Виктория, поскользнулся и погиб, сорвавшись со стометровой высоты, сообщает 9 News.
Проживавшего в Хараре — столице страны — сорокалетнего Роя Джорджа Тинаше Дикиньи сфотографировал друг за несколько секунд до его падения.
На кадрах видно, как Рой идет по краю водопада, держа в руке вещи.
"Потом раздался крик очевидца происшествия, который видел, как путешественник поскользнулся и упал. Из-за дождя и тумана мы не смогли увидеть пострадавшего и побежали предупредить администрацию нацпарка", — рассказал один из туристов.
Новогодние сладости - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 08:00Туризм
От печенья до панна котты. Быстрые рецепты десертов на каждый день
Властям потребовалось несколько дней, чтобы найти и поднять тело Дикиньи, которое лежало в труднодоступном месте у реки Замбези. Большие объемы воды, падающие с огромной скоростью, затрудняли поиск. Кроме того, опасность представляли крокодилы и бегемоты, обитающие в водоеме.
"Это редкий, трагический и прискорбный инцидент у могущественного водопада Виктория", — сказал министр туризма и окружающей среды Мангалисо Ндлову.
Максим Деминов. Белые медведи. Чукотский автономный округ. 2020 - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Уральские пальмы и белый крокодил. Самые красивые места России зимой
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмХарареЗимбабве
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
07:41Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов
07:36Моди расстроился из-за новостей о беспорядках в Вашингтоне
07:30В ходе протестов в Вашингтоне задержали более 50 человек
07:22На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед, погиб человек
07:18Обстановка у Капитолия спокойная
07:15Эксперт рассказал, к чему могут привести попытки импичмента Трампу
07:14В результате беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека
07:05Конгресс уже три часа обсуждает утверждение итогов выборов
07:05CNN: советник Трампа задумался об отставке из-за событий в Вашингтоне
06:56В Вашингтоне продлили режим ЧС до инаугурации нового президента
06:53Пенса призвали воспользоваться поправкой для отстранения Трампа от власти
06:50"Настоящий русский": британцев восхитил задушивший волка фермер из России
06:39Украинский националист заявил о деморализации ВСУ
06:38В Вашингтоне задержали не менее 30 нарушителей комендантского часа
06:25Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне национальной трагедией
06:18Сенат отклонил возражения против одобрения голосов выборщиков от Аризоны
06:02Названы неожиданные предвестники инфаркта
06:00Сенатор Шахин поставила Саакашвили в пример Трампу
05:58СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США
Лента новостейМолния