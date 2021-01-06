https://ria.ru/20210106/zimbabve-1592153227.html
В Зимбабве турист погиб, делая селфи у водопада Виктория
В Зимбабве турист погиб, делая селфи у водопада Виктория
В Зимбабве турист фотографировался на краю обрыва одного из крупнейших в мире водопада Виктория, поскользнулся и погиб, сорвавшись со стометровой высоты,... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T21:39
2021-01-06T21:39
2021-01-06T21:39
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Зимбабве турист фотографировался на краю обрыва одного из крупнейших в мире водопада Виктория, поскользнулся и погиб, сорвавшись со стометровой высоты, сообщает 9 News.Проживавшего в Хараре — столице страны — сорокалетнего Роя Джорджа Тинаше Дикиньи сфотографировал друг за несколько секунд до его падения.На кадрах видно, как Рой идет по краю водопада, держа в руке вещи."Потом раздался крик очевидца происшествия, который видел, как путешественник поскользнулся и упал. Из-за дождя и тумана мы не смогли увидеть пострадавшего и побежали предупредить администрацию нацпарка", — рассказал один из туристов.Властям потребовалось несколько дней, чтобы найти и поднять тело Дикиньи, которое лежало в труднодоступном месте у реки Замбези. Большие объемы воды, падающие с огромной скоростью, затрудняли поиск. Кроме того, опасность представляли крокодилы и бегемоты, обитающие в водоеме. "Это редкий, трагический и прискорбный инцидент у могущественного водопада Виктория", — сказал министр туризма и окружающей среды Мангалисо Ндлову.
https://ria.ru/20210103/sladosti-1590240486.html
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туризм, новости - туризм, хараре, зимбабве
МОСКВА, 6 янв
— РИА Новости.
В Зимбабве турист фотографировался на краю обрыва одного из крупнейших в мире водопада Виктория, поскользнулся и погиб, сорвавшись со стометровой высоты, сообщает
9 News.
Проживавшего в Хараре — столице страны — сорокалетнего Роя Джорджа Тинаше Дикиньи сфотографировал друг за несколько секунд до его падения.
На кадрах видно, как Рой идет по краю водопада, держа в руке вещи.
"Потом раздался крик очевидца происшествия, который видел, как путешественник поскользнулся и упал. Из-за дождя и тумана мы не смогли увидеть пострадавшего и побежали предупредить администрацию нацпарка", — рассказал один из туристов.
Властям потребовалось несколько дней, чтобы найти и поднять тело Дикиньи, которое лежало в труднодоступном месте у реки Замбези. Большие объемы воды, падающие с огромной скоростью, затрудняли поиск. Кроме того, опасность представляли крокодилы и бегемоты, обитающие в водоеме.
"Это редкий, трагический и прискорбный инцидент у могущественного водопада Виктория", — сказал министр туризма и окружающей среды Мангалисо Ндлову.